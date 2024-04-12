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林志潔分享ChatGPT曼娟體 本尊張曼娟驚訝：一個作家還能做什麼？

陽明交大法學教授林志潔在科技論壇上分享ChatGPT曼娟體。（照片由林志潔提供）

陽明交大法學教授林志潔在科技論壇上分享ChatGPT曼娟體。（照片由林志潔提供）

2024/04/12 16:18

〔記者洪美秀／新竹報導〕陽明交大法學教授林志潔日前在台灣產業科技推動協會的AI科技論壇開場，引用透過ChatGPT以作家張曼娟口吻，提出對AI的看法，林志潔將此過程分享到臉書，吸引張曼娟本尊也來留言「AI的曼娟體驚訝到我，也給我很大的省思，一個作家還能做什麼？」

林志潔說，她在科技論壇引用透過ChatGPT以作家張曼娟的口吻，說出對AI的看法：「在這個機器智慧綻放如花的時代，AI就像是撰寫未來的詩人，每一片晶片，都承載著無限的可能。技術發展如同詩的創作，要對生態保持敬畏和愛護，讓我們的創新不僅令世界更聰明，也讓他更溫柔。於此同時，要讓知識的光芒照亮每一個角落，讓每一個孩子都有機會與未來對話。」

林志潔說，她分享這段話時，引起現場參與者驚呼，覺得有一種AI式的浪漫，並將這段話分享給張曼娟。該貼文一發出，也引來張曼娟留言，也讓她省思：作家還能做什麼？

林志潔指出，身為寫作者，AI時代我們會「永生」，即使我們不在了，AI還是可以替代我們寫出文章。並接著說，這中間當然會有很多法律相關的議題，例如著作權和資訊隱私，如何創新又平衡社會福祉與個人權益，是AI時代的關鍵問題，也是未來值得相關單位重視的狀況。

釣出本尊回應，張曼娟也省思：一個作家還能做什麼？（照片取自林志潔臉書）

釣出本尊回應，張曼娟也省思：一個作家還能做什麼？（照片取自林志潔臉書）

陽明交大法學教授林志潔在科技論壇上分享ChatGPT曼娟體。（照片由林志潔提供）

陽明交大法學教授林志潔在科技論壇上分享ChatGPT曼娟體。（照片由林志潔提供）

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