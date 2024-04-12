基隆表演藝術中心爭議人工草皮完工 kuroro太空學校進駐

基隆表演術中心前廣場一度引起爭議，今天啟用，台灣IP宇宙喵Kuroro充氣偶進駐。（記者盧賢秀攝）

2024/04/12 14:55

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆表演藝術中心前廣場鋪設人工草皮，一度引起安全爭議，市府強調是要打造為藝文特區，今天台灣IP宇宙喵Kuroro與《 Kuroro 太空學校》進駐，除了有 Kuroro 主題充氣偶之外，並將火箭研究中心《移動發射控制中心》移到廣場，並展示2016年首發成功的火箭，讓民眾了解支持國內航太事業發展，很受小朋友歡迎。

基隆表演藝術中心種植人工草皮，要讓民眾在這裡休閒、野餐，曾引發爭議，認為車流量大，有安全問題和吸入廢氣，市府將加強安全防護，並與周邊串連成藝文特區。

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今天廣場前配合童話藝術節，《 Kuroro 太空學校》主題特展，戶外有2座台灣IP宇宙喵Kuroro主題充氣偶，室內展出國內淡江大學和陽明交大的火箭真機。

在廣場外有座舊舊的貨櫃屋，其實踏ARRC 前瞻火箭研究中的「移動發射控制中心」，它是2022年7月在屏東旭海發射火箭的控制中心，原汁原樣搬來基隆。其中還展示2016年1月首發成功的火箭《APPL-9C 小型雙節探空火箭》，是台灣太空產業的里程碑。市長謝國樑也和小朋友一起參觀。

《我是未來太空小英雄！》特展至6月30日，期間舉辦6場Kuroro太空學校限時活動！從火箭知識大解密、Kuroro宇宙喵粉絲拍照見面會，還有太空學校著色體驗等。

文化局長江亭玫表示，美術館將成為基隆藝文特區，創造更多生活美學空間，藝術品不僅在室內也可以走出戶外，到處可以看到不一樣美學美感城市，郵輪客和觀光客看到戶外藝文特區，走進美術館，喜歡基隆。

此外，基隆美術館歷經3年整修，今天正式開館，並展出「未記持」（台語）基隆特色歷史、人文和市街，將以「委託行」及「港口」概念，引進國內外優良藝術展覽，培育基隆藝術人才及作品，讓藝術融入生活，以親民、同樂等體驗，讓民眾走進美術館。

宇宙喵Kuroro人偶出現很受小朋友歡迎。（記者盧賢秀攝）

火箭研究中心《移動發射控制中心》移到基隆表演藝術中心前廣場。（記者盧賢秀攝）

火箭研究中心研發、2016年首發成功的火箭。（記者盧賢秀攝）

文化表演藝術中心內展出多所學校研發的火箭。（記者盧賢秀攝）

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