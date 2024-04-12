來去燈塔住一晚！高美燈塔旅宿園區試營運 內裝房價曝光

高美燈塔旅宿園區開幕剪綵試營運。（記者張軒哲攝）

2024/04/12 13:30

〔記者張軒哲／台中報導〕在海景第一排醒來！高美燈塔旅宿園區首開全國燈塔之先，規畫旅宿營運。今（12 ）日開幕試營運，住宿空間規劃有1間4人親子房、1間雙人套房及5間青旅雅房，園區引進在地商家提供輕食餐飲與文創展覽，結合地方特色發展新型態的燈塔觀光，並為首座可開放民眾參觀燈塔，於高美燈塔塔頂欣賞夕陽，將成高美濕地一大賣點。

今日交通部部長王國材、航港局局長葉協隆、航政司司長韓振華、台中市政府觀光旅遊局副局長陳育正及文化局副局長施純福等人一同剪綵，王國材在致詞時指出，高美燈塔是海線指標性的歷史建築和地標，紅白相間的塔身非常具有特色，園區成功復育的珍貴植物「綬草」，在每年4月前後會綻放粉紫色的美麗花朵，極具觀光潛力，盼高美燈塔旅宿園區的啟用，能與溼地週邊及海線地區的觀光產業串聯，創造加乘效果，帶動台中地區的觀光發展。

請繼續往下閱讀...

葉協隆表示，高美燈塔園區在符合文資法規下全面整建，將園區打造成可以住宿、餐飲、展覽的多元空間，而開放登塔參觀更是一大亮點，讓遊客可以在制高點一覽海線美景，高美燈塔的旅宿規劃住宿很平價，至5月底房價週日至週五雅房1800、雙人套房2400、4人套房3200；週六雅房2200、雙人套房3000、4人套房4200。

高美燈塔園區規畫成旅宿園區試營運。（記者張軒哲攝）

高美燈塔旅宿園區規畫成旅宿，設計簡約典雅。（記者張軒哲攝）

高美燈塔旅宿園區雙人雅房布置簡約溫馨。（記者張軒哲攝）

高美燈塔旅宿園區規畫一間住宿旅客交誼廳。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法