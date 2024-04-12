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綠島海底天然「摩艾石像」遭破壞 漁會造了3個盼助漁業觀光

綠島區漁會在石朗海底新造的摩艾石像潛點。（綠島區漁會提供）

綠島區漁會在石朗海底新造的摩艾石像潛點。（綠島區漁會提供）

2024/04/12 12:52

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣綠島石朗潛水區下一處珊瑚礁酷似「摩艾石像」，前年被漁港工程業者不慎破壞，綠島區漁會在附近海底一口氣造了3個摩艾石像，營造新潛點，與大香菇、小丑島潛點形成黃金三角，盼為漁業觀光增添新助力。

綠島石朗海底原本一處海底珊瑚礁外形像復活節島的「摩艾石像」，成為熱門潛點，但在前年6月，施作漁港工程的拖板船下錨時不慎撞斷成兩截，令潛水客痛心。

綠島區漁會理事長何誌忠是漁民也是觀光業者，在天然摩艾石像被摧毀後，有了重建的想法，特別選定距原址約200公尺處的水下15公尺深海底，複製了復活節島的摩艾石像，且一口氣就製造3個，希望營造出新的摩艾潛點。

何誌忠說，原有的摩艾石所在海底是珊瑚礁，為免破壞礁岩，漁會選定的新址是屬於沙石地質，以水泥先造基座，再投放固定摩艾石像，新的石像是以水泥及玻璃纖維混製而成，並有小洞，可供魚群躲藏。未來也會有藻類附著生長，成為聚魚礁，吸引魚群穿梭，可望形成新的熱門潛點。

何誌忠說，摩艾石像新潛點的附近有知名的大香菇、小丑島潛點，三者形成黃金三角，讓潛水客有更豐富的海底旅程。

何誌忠說，小時候這個海把我們養大，早期龍王雕事件造成觀光業者跟漁民的對立 ，但他希望觀光跟漁業共生共存，怎麼把這兩個產業相結合是最重要的課題。區漁會將在14日到18日舉辦為期5天的「綠島黃金黃鰭鮪魚一本釣職魂」競賽，同時舉辦摩艾石像下水典禮。

綠島區漁會在石朗海底新造的摩艾石像潛點。（綠島區漁會提供）

綠島區漁會在石朗海底新造的摩艾石像潛點。（綠島區漁會提供）

綠島區漁會在石朗海底新造的摩艾石像潛點。（綠島區漁會提供）

綠島區漁會在石朗海底新造的摩艾石像潛點。（綠島區漁會提供）

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