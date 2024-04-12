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東高雄15場秘境小旅行打響第一炮 那瑪夏賞螢秒殺

那瑪夏賞螢季開跑，宛如地上的星星般閃爍。（圖由觀光局提供）

那瑪夏賞螢季開跑，宛如地上的星星般閃爍。（圖由觀光局提供）

2024/04/12 12:38

〔記者葛祐豪／高雄報導〕每年4月東高雄山城非常熱鬧，引人入勝的爭艷花木、螢火蟲、優質好湯及農特產品接續登場，高雄市觀光局陸續推出高雄山城15場次小旅行，那瑪夏賞螢打響第一炮，報名即秒殺。

「平地櫻花」花旗木已在東高雄境內盛開，讓六龜台27甲線成為粉紅大道，加上新威森林公園、神威天台山、寶來花賞溫泉公園等，形成一片粉紅泡泡的浪漫仙境。此外，還可順道探訪旗山古蹟、美濃客家、南橫壯遊、體驗桃源、茂林原鄉文化及寶來好湯等景點，非常值得安排3天2夜深度旅行。

高雄市觀光局今年規劃15場高雄山城系列小旅行，打頭陣的「星光螢舞甜蜜蜜」行程，從旗山區糖廠社區導覽或甲仙貓巷導覽開始，再到那瑪夏體驗手作愛玉，享用晚餐後前往賞螢步道賞螢，每場次40人，一開放報名即秒殺，各場次均已額滿。

尚未開放報名的「部落尋根森呼吸」遊程，則以原民文化為主題，探訪茂林、多納、萬山部落；「山城漫步FUN輕鬆」遊程，主打到內門體驗辦桌文化，搭配杉林秘境健走，走訪甲仙貓巷，探訪桃源部落，美濃生態導覽，六龜山茶品茗。活動資訊可上小旅行報名網站

高雄市觀光局長高閔琳表示，目前六龜區花旗木盛開，用整片粉紅美景迎接春天，搭配那瑪夏螢火蟲的漫天銀河，交織成春之舞曲。想要親近大自然，東高雄9區的慢活、慢旅、慢食的緩慢氛圍與絕美勝境就是首選。

神威天台山的花旗木盛開。（圖由觀光局提供）

神威天台山的花旗木盛開。（圖由觀光局提供）

茂林風景區的多納高吊橋。（圖由觀光局提供）

茂林風景區的多納高吊橋。（圖由觀光局提供）

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