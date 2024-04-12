強震影響 新月橋主橋段4/9起分3階段辦理吊索檢測作業

新北市召請橋梁專業顧問公司，於清明連假間擬定新月橋吊索檢測計畫。（圖由新北市高灘處提供）

2024/04/12 10:10

〔記者翁聿煌／新北報導〕4月3日花蓮強震造成新北市景觀橋新月橋吊索有鬆脫狀況，管理單位高灘地工程管理處隨即於當日封閉新月橋主橋段，並請橋梁專業顧問公司清明連假間擬定吊索檢測計畫，已於4月9日起分3階段辦理檢測作業，了解吊索狀況並研擬修復計畫。

高灘處長張修銘表示，新月橋主橋段為雙孔非對稱鋼拱橋，兩拱合計吊索計56條，橋長300公尺，因吊索固定端位於新月橋橋下鋼構箱涵內部，且新月橋非車行橋梁，無法比照市區橋梁用橋檢車檢查，檢測下方吊索端需於橋下搭設鷹架進入鋼箱涵內檢測，涉及鷹架搭架、橋梁結構及檢測人員作業安全。

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經專家討論後擬定3階段檢測計畫：第1階段，4月9日至12日安排以專業儀器進場針對吊索辦理索力檢查，研判地震對橋梁吊索影響程度。

第2階段，4月13日至15日由橋檢顧問公司依所量測的索力數據建模計算、擬定鷹架搭架計畫及方案，高灘處將於4月16日邀請技師專家協助審查，確保搭架安全無虞。

第3階段，橋檢公司於橋下搭設鷹架檢查開蓋檢查吊索固定端狀況，搭架含吊索檢查時間預計45天。

張修銘指出，新月橋因屬吊索橋梁系統結構，所以搭設任何設施皆必須考量橋梁安全，高灘處委由專業顧問公司經3階段檢測據以評估新月橋開放條件並提出吊索修復方案，待吊索全數檢查完畢若能確認橋梁安全容許，就會有條件開放通行，並同步進行吊索修復作業，檢查及修復期間請民眾配合相關管制措施，可選擇從上下游橋梁的自行車牽引道通過大漢溪。

高灘處委由專業顧問公司經3階段檢測據以評估新月橋開放條件並提出吊索修復方案。（圖由新北市高灘處提供）

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