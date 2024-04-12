為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

教育部預告16種管教學生方式 罰站、與同學保持距離有限時

教育部近日在行政院公報資訊網預告「國民小學及國民中學學生獎懲準則草案」，明定教師得採取的16種管教措施。（資料照）

教育部近日在行政院公報資訊網預告「國民小學及國民中學學生獎懲準則草案」，明定教師得採取的16種管教措施。（資料照）

2024/04/12 06:46

〔記者鍾麗華／台北報導〕教育部近日在行政院公報資訊網預告「國民小學及國民中學學生獎懲準則草案」，明定教師得採取的16種管教措施，包括要求站立反省，每次不得超過1堂課，每日累計不得超過2小時；至於在教學場所，暫時讓學生與其他同學保持適當距離，以2堂課為限；要求學生寫口頭或書面道歉，不得違反其本意。

教育部說明，現行中小學獎懲規定，由各地方政府主管機關，以自治法規訂定，造成規範內容、執行情形差異，2023年6月修正公布「國民教育法」規定，學生獎懲原則、處理及相關事項準則，由中央主管機關定之，地方主管機關應依準則自訂學生獎懲自治法規，以確保學生獎懲規定符合教育目的、正當性及保障學習權益。

根據草案，教師基於導引學生發展考量，衡酌學生身心狀況後，得採取下列一般管教措施：1、適當之正向管教措施。2、口頭糾正。3、在教室內適當調整座位。4、要求口頭道歉或書面自省。5、列入日常生活表現紀錄。6、通知法定代理人或實際照顧者，協請處理。7、要求完成未完成之作業或工作。

8、適當增加作業或工作。9、要求課餘從事可達成管教目的之措施，如學生破壞環境清潔，要求其打掃環境。10、限制參加正式課程以外之學校活動。11、經法定代理人或實際照顧者同意後，留置學生於課後輔導或參加輔導課程。12、要求靜坐反省。

13、要求站立反省。但每次不得超過1堂課，每日累計不得超過2小時。14、在教學場所一隅，暫時讓學生與其他同學保持適當距離，並以2堂課為限。15、經其他教師同意，於行為當日，暫時轉送其他班級學習。16、其他符合輔導管教相關法令規定之管教目的及原則，且未使學生身心受到侵害之行為。

教育部說明，教師得要求學生以口頭或書面方式省視其作為，但教師應注意不得強迫學生違背其本意而為口頭或書面道歉，以維護學生人性尊嚴並促進其人格發展。至於要求回復環境清潔、完成作業與工作等，要注意應予適當休息時間，以維護學生休息權及健康權。考量保障學生受教權，限制正式課程以外之學校活動，像是社團活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓國惡女宋昰昀傳狂虐同學90分鐘 公司焦頭爛額聯絡受害者
2024/04/09 20:40

韓國惡女宋昰昀傳狂虐同學90分鐘 公司焦頭爛額聯絡受害者
學生下課管教字眼易誤解 教部重新檢討另行發布
2020/09/16 19:13

學生下課管教字眼易誤解 教部重新檢討另行發布

Gogoro Pulse霸氣登場 劍指最強新旗艦
校園投訴案全用「教師解聘辦法」致濫訴 教團︰別讓教育流於空轉
2023/11/01 15:57

校園投訴案全用「教師解聘辦法」致濫訴 教團︰別讓教育流於空轉
運用專業處罰小孩 理髮師剃醜頭帶潮流
2015/06/12 13:52

運用專業處罰小孩 理髮師剃醜頭帶潮流

免充電的電車？e-POWER車主老實說
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播