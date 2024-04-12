教育部預告16種管教學生方式 罰站、與同學保持距離有限時

教育部近日在行政院公報資訊網預告「國民小學及國民中學學生獎懲準則草案」，明定教師得採取的16種管教措施。（資料照）

2024/04/12 06:46

〔記者鍾麗華／台北報導〕教育部近日在行政院公報資訊網預告「國民小學及國民中學學生獎懲準則草案」，明定教師得採取的16種管教措施，包括要求站立反省，每次不得超過1堂課，每日累計不得超過2小時；至於在教學場所，暫時讓學生與其他同學保持適當距離，以2堂課為限；要求學生寫口頭或書面道歉，不得違反其本意。

教育部說明，現行中小學獎懲規定，由各地方政府主管機關，以自治法規訂定，造成規範內容、執行情形差異，2023年6月修正公布「國民教育法」規定，學生獎懲原則、處理及相關事項準則，由中央主管機關定之，地方主管機關應依準則自訂學生獎懲自治法規，以確保學生獎懲規定符合教育目的、正當性及保障學習權益。

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根據草案，教師基於導引學生發展考量，衡酌學生身心狀況後，得採取下列一般管教措施：1、適當之正向管教措施。2、口頭糾正。3、在教室內適當調整座位。4、要求口頭道歉或書面自省。5、列入日常生活表現紀錄。6、通知法定代理人或實際照顧者，協請處理。7、要求完成未完成之作業或工作。

8、適當增加作業或工作。9、要求課餘從事可達成管教目的之措施，如學生破壞環境清潔，要求其打掃環境。10、限制參加正式課程以外之學校活動。11、經法定代理人或實際照顧者同意後，留置學生於課後輔導或參加輔導課程。12、要求靜坐反省。

13、要求站立反省。但每次不得超過1堂課，每日累計不得超過2小時。14、在教學場所一隅，暫時讓學生與其他同學保持適當距離，並以2堂課為限。15、經其他教師同意，於行為當日，暫時轉送其他班級學習。16、其他符合輔導管教相關法令規定之管教目的及原則，且未使學生身心受到侵害之行為。

教育部說明，教師得要求學生以口頭或書面方式省視其作為，但教師應注意不得強迫學生違背其本意而為口頭或書面道歉，以維護學生人性尊嚴並促進其人格發展。至於要求回復環境清潔、完成作業與工作等，要注意應予適當休息時間，以維護學生休息權及健康權。考量保障學生受教權，限制正式課程以外之學校活動，像是社團活動。

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