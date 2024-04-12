台鐵高雄車站天棚開箱 鐵道局：「卡打掐」可以先針油了

台鐵高雄車站綠色天棚開箱3分之1。（鐵道局南區工程分局提供）

2024/04/12 06:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕備受期待的台鐵高雄車站綠色天棚被開箱3分之1！鐵道局透過臉書粉專曝光部分天棚上的自行車道、人行步道面貌，形容這裡是串聯東、西園道最後一哩路，還提醒大家「卡打掐」可以先拿來針油了，網友紛紛留言「好期待」。

鐵道局南區工程分局說明，綠色天棚東西向約677公尺、南北向約340公尺，工程內容主要包含天棚鋼構、東西兩側天棚引道土木及結構、建築裝修、景觀設施及植栽、建築機電與照明系統等，到3月底進度87.51% ，預定今年10月底可完工。

請繼續往下閱讀...

天棚除作為地下化車站在平面的遮蔽，頂部還規劃為行人、單車可通過的通道，串接東、西兩側綠廊，還可在高處俯瞰西邊柴山、東邊北大武山、北邊博愛路、南邊的八五大樓，該通道也是商業大樓與旅館大樓間的聯通平台。

鐵道局透過臉書粉專，提前開箱已完成約3分之1的天棚自行車道和人行步道，還俏皮提醒民眾「家裡生鏽、蒙塵、結網的卡打掐，可以通通拿出來針油、詩巔拜了」。

鐵道局進一步指出，綠色天棚將成為東、西園道串連的最後一哩路，讓行人及自行車穿越車站時，保持空間的連續性，無障礙之連結，把「行」的自由還給市民，讓車站成為民眾及旅客很好的匯聚場所。

網友留言「只有高雄新車頭能夠看到山與海」、「 再做兩條手扶梯天橋連接商圈吧」、「等不及落成想去上面打卡」、「聽說還有雨水回收系」。

台鐵高雄車站綠色天棚開箱3分之1，圖為連接西側園道的通行空間，遠方為柴山（壽山）。（鐵道局南區工程分局提供）

台鐵高雄車站綠色天棚開箱3分之1。（鐵道局南區工程分局提供）

台鐵高雄車站綠色天棚開箱3分之1，工程單位持續澆灌植栽，維持綠意。（鐵道局南區工程分局提供）

台鐵高雄車站綠色天棚空拍圖。（鐵道局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法