中興大學獸醫教學醫院重改建 斥資5億今天動土

中興大學斥資5億助獸醫院轉型中部最大獸醫教育示範場域，新大樓今動土。（記者蘇孟娟攝）

2024/04/11 21:10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學原獸醫教學醫院自1980年啟用，原空間已不敷使用，興大籌備8年推動改建「國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓」，今日舉辦動土典禮，興大校長詹富智指出，過程因疫情卡關，預算從2億餘倍增到5.83億，未來盼打造中部最大獸醫教學示範場域，更推動國際獸醫防疫人才培育，新大樓訂2027年完工。

今日動土典禮包括環境部部長、興大前校長薛富盛、農業部前部長、興大特聘教授陳吉仲等均到場見證，興大指出，該大樓工程總經費5.83億元，由教育部補助1億390萬元及農業部補助7千萬元推動，未興建地上7層、地下1層的建築，1至3樓規劃為獸醫教學醫院，包含診療室、病房、手術室及檢驗室，科別為內科、外科、心眼科、腫瘤科、特別寵物科、大動物及經濟動物科等；4至6樓為國際獸醫防疫人才培訓中心，設置流行病學、病理診斷、公共衛生等領域之教學研究空間；7樓規劃為大型教室及活動展示空間。

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詹富智指出，興大是全台第一所成立獸醫學院的大學，也是台中市重要的動物醫療後送醫院，原獸醫教學醫院啟用多年，原空間已不敷使用，藉由原址重建，除改善獸醫臨床教學環境與國際接軌外，亦使獸醫臨床專業教育與防疫相輔相成，以培養防疫、公共衛生以及經濟動物生產醫學等國際人才。

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