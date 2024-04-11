如何避免「開錯刀」？彰基總院長陳穆寬曝這招零失誤

彰基嚴格執行手術病人安全查核系統，透過高科技協助醫療團隊，減輕醫護人員的負擔，為手術病人做好把關。（圖彰基提供）

2024/04/11 19:16

〔記者張聰秋／彰化報導〕高雄市立民生醫院發生「搞錯病患開錯刀」的醫療疏失，院長還因此遭拔官。彰化基督教醫院總院長陳穆寬指出，「人都會犯錯！」因此近幾年全力發展用高科技來協助醫護人員除錯，近幾年未曾發生手術病人或手術部位錯誤等事件，確保患者的醫療品質。

依據世界衛生組織估計，全球每年約有2.34 億人次施行大型手術。在病人進行手術中增加不良事件風險，並不是因為醫療團隊不小心或不稱職，而是因手術過程中有很多步驟，會增加出錯的機會。

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因此，手術安全重要的步驟，除了醫療團隊能正確執行病人辨識外，更強調落實手術部位標記及執行手術安全查核作業規範。

彰化基督教醫院是雲林、彰化、南投唯一的醫學中心，每日施行手術的量非常大，平均每日手術業務量約150台手術，因此為了確保病人手術安全，醫院將未執行「手術及處置前應執行作業靜止」（time out）視為「漠視安全或不顧後果的行為」，以遏止錯誤發生。

彰基開刀房護理長楊惠娟表示，手術團隊為提升手術病人安全，落實執行及核對手術部位標記，發展出手術病人安全查核智能作業系統，運用智能手機掃描病人手圈條碼進行病人辨識，將規範之核對項目區分出多項步驟。包含報到時（check in）、麻醉誘導前（sign in）、劃刀前（time out）、送病人出手術室前（sign out）等步驟，利用資訊設控檢核機制，快速且正確進行病人辨識外，並於各手術房間內安裝49吋電視螢幕，透過智能手機鏡射功能，將手術同意書及查核資料投射於螢幕上，以利手術團隊能共同核對，提升手術過程每個查核步驟之正確性。

陳穆寬強調，透過高科技協助醫療團隊，不但可以減輕醫護人員的負擔，更可以為手術病人安全把關，確保避免出現人為疏失的錯誤。

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