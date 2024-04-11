蘇花安拚2032完工 王國材：當前最急的工程

交通部長王國材說，交通部最急的事情，就是把蘇花安做好，讓蘇澳到崇德一整段都安全，目標2032年完工。（記者蔡昀容攝）

2024/04/11 14:13

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕立法院交通委員會今（11日）考察宜蘭縣重要交通建設，交通部長王國材說，這次花蓮地震，蘇花改隧道毫無損傷，損傷的都是未列蘇花改而納入蘇花安的路段，交通部最急的事情就是把蘇花安做好，讓蘇澳到崇德一整段都是安全的路廊。

蘇花路廊未納入蘇花改的三個路段分別是東澳至南澳段、和平至和中段、和仁至崇德段，線型標準低，仍易落石、災損阻斷，交部規劃「蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）」，減少預警性封路機率，提供東部民眾安全返家的路。

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交通部公路局報告，蘇花安計畫目前在綜合規劃和環評階段，環評專案小組2月初審會議提出審查意見，公路局4月底將修正報告提環境部續審，審查通過後，再續報建設計畫及後續作業，全案以2032年完工為目標進行。

和仁至崇德段的下清水橋，因0403花蓮地震斷落，王國材受訪表示，目前先透過舊橋搭便橋，讓小型車輛通行，重車（包含遊覽車）預計5月可以通行，至於下清水橋的修繕預計年底前完成，現就是與時間賽跑，加速搶通。

王國材說，長期的改善工作要靠蘇花安計畫，建置長10.2公里長的隧道，才能一勞永逸；這是宜花東最重要的交通工程，也是交通部的優先目標，目前花東地區的公聽會都辦完了，他也會把相關工作交棒給下一任部長。

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