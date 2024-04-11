「一試成主顧」拓展市場 黃偉哲率隊北上賣台南鳳梨

台南鳳梨與各式農產品在板橋區農會展售。 （台南市府提供）

2024/04/11 13:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕4月已進入台南鳳梨的盛產季，今（11）日台南市長黃偉哲率領市府團隊，與立委郭國文、台南市山上區及其他農會與青農代表北上板橋區農會，行銷台南在地台農16號甜蜜蜜及17號金鑽鳳梨。

黃偉哲表示，台南是全台鳳梨第2大產區，但品質卻是最好的，受到國內外廣大消費者的青睞。日前市府率隊參加東京食品展，不管是鮮果鳳梨或其相關製品，都接到很多商社或超商業者訂單。除了日本之外，接下來將參加新加坡食品展，繼續拓展東南亞市場，相信品質最好、CP值高的台南鳳梨，必定讓當地消費者喜愛及購買，一試成主顧。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲表示，感謝北部各家農會相挺在地鳳梨農，透過展售活動，不但增加台南鳳梨的市場能見度，也讓大台北地區消費者能品嘗到當季鮮甜美味的台南鳳梨及其加工品。

山上區農會總幹事許弘霖表示，每年和市府率隊到大台北地區行銷台南鳳梨，宣傳和銷售成果扶搖直上，一年比一年更創佳績，這也代表山上區的鳳梨獲得大台北地區消費者的喜愛。

農業局表示，山上區雖然行政區域不大，但是鳳梨種植面積及產量位居全台南第3，是台南的重要鳳梨產區之一。這次大台北地區20多間農會共襄盛舉，以行動支持台南鳳梨，為台灣農產注入活水。

今天展售活動除了新鮮鳳梨之外，還有台南市農會虱目魚酥、新市農會毛豆、麻豆農會柚花、北門農會虱目魚、官田農會菱角、柳營農會牛奶、佳里農會牛蒡、左鎮農會芒果、六甲農會月光米、大內農會麻油等農產品，澎湃台南好物吸引選購。

台南市長黃偉哲（後排左2）、南市立委郭國文（後排左3）今日偕同山上區及其他農會與青農代表北上板橋區農會，行銷台南鳳梨。 （台南市府提供）

台南市長黃偉哲（左）今日帶隊北上板橋區農會行銷台南鳳梨。 （台南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法