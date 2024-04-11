台灣生態奇蹟 近40萬隻紫斑蝶飛越國道創新紀錄

台灣紫斑蝶生態保育協會記錄今年飛越國道的紫斑蝶已達39萬8000多隻，創新紀錄。（陳瑞祥提供）

2024/04/11 12:52

〔記者黃淑莉／雲林報導〕今年紫斑蝶一再爆量，今天每分鐘最高達420隻，國3北上林內觸口段封閉外側車道及路肩，台灣紫斑蝶生態保育協會理事長陳瑞祥指出，今天封道是半個月第7次，且飛越國道蝶已有39萬8805隻，都創下16年新紀錄，令人開心。

陳瑞祥表示，今天上午雲林天氣陰晴，加上前幾天天氣不穩定，本來預估蝶況不佳，沒想到早上9點多蝶量越來越多，10點左右每分鐘達200多隻，通報高公局後在10點14分封閉國3北上253K至251K林內觸口段外側車道，最高量每分鐘有420隻。

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陳瑞祥說，今年紫斑蝶多次爆量，且一次比一次多，國3今年第一次封道在3月26日，接著又在3月31日及4月1、2、3、4及今天（11日）啟動封道措施，打破2008年封道6次的紀錄，此外今年蝶量也創新高，從3月1日統計至今飛越國道有39萬8805隻，今天可能達40萬隻。

陳瑞祥指出，今年協會成員在茂林蝶谷觀測的蝶量約有30萬隻左右，至今飛越國道已近40萬隻，茂林蝶谷的數量比往年減少，但今年蝶量卻爆增，可見南部仍有許多人無法到達的蝶谷，且生態環境不錯，2020年觀測到最高量38萬4180隻，大家都認為要打破不容易，今年不只打破紀錄還接近40萬隻，令人振奮及開心。

紫斑蝶。（記者黃淑莉攝）

台灣紫斑蝶生態保育協會記錄今年飛越國道的紫斑蝶已達39萬8000多隻，創新紀錄。（陳瑞祥提供）

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