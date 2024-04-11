內政部推震災受災戶租金補貼 每戶最高1.8萬元

內政部今（11）日於行政院院會報告「建築物毀損情形及家園重建」案。（記者鍾麗華攝）

2024/04/11 12:27

〔記者鍾麗華／台北報導〕內政部今（11）日於行政院院會報告「建築物毀損情形及家園重建」案。內政部表示，同步與交通部觀光署媒合花蓮在地旅館及民宿業者來做為受災民眾多元居住選項之一。國土署也專案研擬「0403震災受災戶住宅補貼方案」，災民租屋最高月補助1.8萬元，重建購買貸款額度提高至350萬元。

林右昌表示，內政部同步與租賃及仲介公會盤點全台15縣市租屋房源共1198間受災戶租住。其中花蓮縣包租代管屋源有69間，目前已媒合出租13間；另外，同步與交通部觀光署媒合花蓮在地旅館及民宿業者來做為受災民眾多元居住選項之一。

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林右昌指出，本次「0403震災受災戶住宅補貼方案」整合租金補貼、自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼成專案計畫，以擴大照顧受災戶。受災民眾如有租屋需要，不管是民眾自行或透過包租代管業者媒合租屋，都由政府提供租金補貼。補貼以戶籍人口計算，3口以內每月8000元，最高到8口以上每月1.8萬元。

林右昌說，如果民眾無法自行租房，政府也出面協調旅館、民宿業者提供月租方案，除受災民眾可領取租金補貼外，並提供旅館民宿業者受災戶租用獎勵金，初步清查已有70家業者可提供498間房，預計可滿足1000多人租屋需求。

林右昌進一步說明，受災民眾如有重建（購）或者是修繕需求，「0403震災受災戶住宅補貼方案」也將擴大照顧重建（購）住宅貸款利息補貼，貸款額度由現行每戶最高的250萬元提高到350 萬元；而修繕住宅貸款利息補貼，貸款額度由現行每戶最高80萬元提高到150萬元。

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