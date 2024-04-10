高雄國中女師對男學生捏胸 性騷擾一度不成立惹議

男學生申訴體育女老師有捏奶頭、臉等懲處行為，感受到不舒服和疼痛。（人本基金會提供）

2024/04/10 22:03

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄某國中女性體育組長去年3月被檢舉，對體育班10多男學生捏胸部，學校通報後，依性別平等教育法啟動調查，結果認定「不成立性騷擾」，2名受害人提申復成功後，該校性平會仍認定性騷擾不成立，1人繼續申復成功，但調查報告與懲處卻無下文，人本基金會今天（10日）提出質疑，不過教育局稍早回應，「經過外聘調查委員重啟調查後，結果為性騷擾成立，將依法懲處。

人本基金會南部辦公室指出，該校去年7月做出第1次性平調查報告，經審酌事件發生背景情境、女老師當時之言詞行為、相同狀態被害人的主觀認知感受，認定女老師是基於教育目的而有手捏動作，用以提醒學生注意改正錯誤，不成立性騷擾。

請繼續往下閱讀...

人本表示，多名學生表示被捏時很痛，也有學生覺得男女授受不親、不應該碰觸，有學生表示沒有不舒服。但是，學校性平調查報告竟然認為要考量其他受害學生的主觀感受才能成立性騷擾？此種判斷方式形同指責受害人感受，造成被害人之二次傷害。

體育組長不只捏乳頭，還刻意扭轉乳頭，甚至捏臉頰、耳朵、頸子、手臂、胸部或肚子，力道大到被捏處會紅腫瘀青，處罰地點常常是「學務處」，甚至有受害學生每節下課、每個中午在學務處外面罰站1個月。呼籲教育局應重新檢視性平調查人才培訓問題、淘汰不適任人員。

高雄市教育局表示，已於第一時間請學校將該教師與受害學生隔離並啟動調查。經過外聘調查委員重啟調查後，結果為性騷擾成立，學校3月22日已將相關資料送到教育局，針對此案正加速審議中，務必還給受害學生一個公道。

教育局並督促學校，持續對學生提供心理輔導與保護措施，並已啟動相關輔導資源，以學生心靈撫平為第一要務。另根據《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》第五條，有體罰、霸凌、不當管教、性騷擾、性霸凌行為或其他違法處罰學生，而受申誡以上之懲處者，不得考列年度考績甲等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法