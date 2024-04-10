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高雄明華國中琉璃瓦屋頂架光電板 居民反彈：破壞美觀造成光害

高雄明華國中校舍原本美麗的琉璃瓦斜屋頂，近期卻施工準備裝設太陽能電板，引起相鄰住戶反彈，認為破壞原本設計的美觀，又擔心未來發生反光的光害問題。（記者許麗娟攝）

高雄明華國中校舍原本美麗的琉璃瓦斜屋頂，近期卻施工準備裝設太陽能電板，引起相鄰住戶反彈，認為破壞原本設計的美觀，又擔心未來發生反光的光害問題。（記者許麗娟攝）

2024/04/10 20:58

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市明華國中琉璃瓦斜屋頂美觀又兼具降溫效果，曾獲綠建築標章，但校舍屋頂最近施作太陽能光電板，造成僅一牆之隔的明華大樓住戶反彈，一來是擔心光害、火災和風災等危害，再者，琉璃瓦斜屋頂原有的設計美學將遭破壞。

明華大樓陳姓主委指出，琉璃瓦屋頂遭光電板覆蓋後，不僅原先設計的美感不見了，住戶擔心也光電板反光的光害問題，甚至發生電路故障起火或風災吹落等問題，這些都將是鄰近住戶需要承擔的風險，希望學校、廠商能正視鄰居的心聲，能夠妥善處理。

莊姓副主委說，明華國中校舍是校園建築之父黃建興精心設計，依校方學校招標需求書，原本安裝光電工程主要在風雨球場及司令台，且需事先與住戶協調，未料最後卻選擇在鄰近大樓的校舍屋頂施工，且住戶事先毫無所知。

經向學校反映，校方上月中找來廠商召開說明會，並持續施工，4月8日再次召開說明會，大樓莊姓副主委說，因北棟校舍鄰近大樓，住戶讓步要求除了原先就未規畫裝設的該棟北面屋頂外，希望南面也不要施作，但遭校方及廠商拒絕。

對此，明華國中楊姓總務主任說，學校屋頂架設太陽能光電板是「召租」而非「召標」，考量北棟校舍鄰近大樓問題，事先即決議北棟校舍屋頂的北面不施工，對於大樓住戶要求南面也不要做，廠商則認為評估南面是最不影響住戶的，除非住戶能提供具體的事證再做調整。

至於破壞屋瓦美觀的問題，總務主任說，廠商已引進新的技術，不會破壞到琉璃瓦，但影響視覺美觀的部分，只是再次強調學校是配合政府的能源政策。

教育局則回應，教育部鼓勵全國各縣市針對「再生能源發展條例」及綠能政策，在學校場域興建太陽光電，可活化閒置屋頂，達到屋頂隔熱、降溫效果，高雄市已有330所學校架設屋頂型太陽能光電板，明華國中是僅剩的15所之一。

明華國中3月1日採取PV-ESCO（太陽光電能源技術服務業）模式出租學校屋頂建置太陽光電系統，目前廠商已依契約進場施作。至於未事先與住戶協調部分，教育局說，太陽光電有分球場型與屋頂型，球場型依規定要召開公聽會，凝聚居民共識，屋頂型沒有這樣的法規，住戶提及的反光造成的光害問題，教育局已請學校應就契約履行及住戶所陳疑慮，再次邀集相關人員進行說明。

明華國中校園的光電板原本召標是針對風雨球場，最後卻在校舍屋頂施工，光電板廠商鄭姓負責人說，2011年當時是因設在風雨球場可能會挖地基，並有大量工程和動工問題，故需與鄰近住戶協商，但因明華國中的薄殼型屋頂撐不住光電板，才會單獨在校舍進行。

廠商說，明華國中的屋頂是日式琉璃瓦，擔心機具不良造成屋瓦損害，因此前期規畫較久，近期取得技術困難後才施作，且光電板已發展出都會用的霧面低反射板，只要距離超過8公尺就只剩微光，客觀保持距離就不會有光害問題。

至於住戶擔憂的災害問題，廠商回應，以火災來說，光電板能燒的部分只有上面那層塑膠膜，燒完就沒了，不會延燒，另也事先試算過光電板覆蓋屋頂後，風壓會減低3分之1到2分之1，不會因強風造成屋瓦鬆動的問題。

明華國中校舍屋瓦式的斜屋頂，近日已在施工將架設太陽能光電板。（記者許麗娟攝）

明華國中校舍屋瓦式的斜屋頂，近日已在施工將架設太陽能光電板。（記者許麗娟攝）

明華國中校舍屋瓦式的斜屋頂，近日已在施工將架設太陽能光電板。（記者許麗娟攝）

明華國中校舍屋瓦式的斜屋頂，近日已在施工將架設太陽能光電板。（記者許麗娟攝）

原本住戶所知明華國中的光電板是要架設在左側操場方風雨球場上，未料卻在未通知鄰近住戶的情況下，在校舍屋頂施工，不過教育局說明，屋頂型的太陽能光電板，沒有規定要事先做協商，球場型的才需要。（記者許麗娟攝）

原本住戶所知明華國中的光電板是要架設在左側操場方風雨球場上，未料卻在未通知鄰近住戶的情況下，在校舍屋頂施工，不過教育局說明，屋頂型的太陽能光電板，沒有規定要事先做協商，球場型的才需要。（記者許麗娟攝）

校方和廠商已排除在鄰近大樓的北棟校舍屋頂北面施作太陽能板，大樓住戶希望北棟校舍的南面也不要施作，但與廠商未有共識。（記者許麗娟攝）

校方和廠商已排除在鄰近大樓的北棟校舍屋頂北面施作太陽能板，大樓住戶希望北棟校舍的南面也不要施作，但與廠商未有共識。（記者許麗娟攝）

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