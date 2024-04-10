桃園標線黃、紅、藍、白挨批無章法 交通局：參考國外經驗

桃園市政府交通局試辦引導線，使得道路出現紅、黃、藍、白四種顏色。（議員林志強提供）

2024/04/10 14:11

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會今輪由交通局進行工作報告，民進黨團總召林志強今天質詢時抱怨，桃園市道路標線毫無章法，更誇張的是中壢交流道竟然出現藍、紅色引導線，與黃、白為主的道路標線比較，顯得相當突兀，交通局長張新福說，參考日本、韓國設置特殊標線經驗來設計新式標線，如山形減速標線、3D立體駝峰標線及彩色指引標線及減速平台。

交通局表示，因各地道路與交通環境或有差異，「設置規則」保留可供主管機關因地制宜處理的彈性，交通局參考國外經驗，在部分路口進行試辦，藉此改善路口交通安全，試辦期間也會蒐集相關成效資料，作為後續推廣的參考。

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交通局說，市府交通局、台北市政府交通局與高速公路局在轄管道路試辦視覺化減速標線（雙側型減速標線），擇定易超速、易肇事路段以整段設置該標線，利用動態視覺效應，營造道路變窄的錯覺，使駕駛人自動減速，試辦成效良好；交通部將增訂視覺化減速標線規定。

林志強說，其中「標線」更是交通改革的重點，道路劃設山型減速標線有黃線、也有白線，另外，為達到路口降速，設減速平台效果良好，反觀設偽3D減速丘，用路人多使用幾次就知道是假的，更誇張的是中壢交流道竟然出現藍、紅色引導線，與黃、白為主的道路標線相較顯得相當突兀，議員支持科學化標線改革，用創新方式解決問題，但毫無章法的「標線試辦」有改善空間。

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