期勉爭光 許銘春為國際技能競賽國手打氣

58名國手將參加9月在法國舉行的國際技能競賽，勞動部長許銘春南下為集訓的國手加油。（雲嘉南分署提供）

2024/04/10 13:25

〔記者王涵平／台南報導〕58名國手將參加9月在法國舉行的國際技能競賽，勞動部長許銘春南下為集訓的國手加油，獲悉國手在清明連假都閉關苦練，期勉創下佳績。

第47屆國際技能競賽（WorldSkills Competition）今年9月在法國里昂登場，我國代表團將推派50個職類、58名國手出賽，許銘春至雲嘉南分署探視國手，致贈會旗及小禮物，在會旗上逐筆寫下「絕對的專注、絕對的信心」，激勵國手能挺進國際，再現台灣之光。

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第2屆亞洲技能競賽電氣裝配職類金牌國手凌志隆展現苦練成果，訓練師直誇凌志隆超認真，全身散發滿滿奪牌決心。

電氣裝配職類凌志隆、粉刷技術與乾牆系統職類戴家畯、建築舖面職類許騰之、漆作裝潢職類李俊誠及汽車噴漆職類陳卉珊等國手秀出作品，許銘春鼓勵保持平常心，沉著應戰，讚賞大家都是台灣技職的NO.1。

戴家畯說，當初踏上粉刷職類並沒有得到太多的支持，但堅信自己的選擇，努力練習，前年在全國技能競賽拿下金牌，終於一圓國手夢；之後為了追求更專業的技術，仍持續鍛鍊，在一次次的實務中獲取更多的經驗，突破自我，去年底獲第2屆亞洲技能競賽的金牌，很幸運也很值得，「這條路，我不後悔」。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，國際技能競賽每2年舉辦一次，由各會員國分別申請主辦，迄今已舉辦46屆，目前正式競賽職類超過50種。

58名國手將參加9月在法國舉行的國際技能競賽，勞動部長許銘春南下為集訓的國手加油。（雲嘉南分署提供）

58名國手將參加9月在法國舉行的國際技能競賽，勞動部長許銘春南下為集訓的國手加油。（雲嘉南分署提供）

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