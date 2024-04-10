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議員認高雄國家體育場辦演唱會應收費 市府：主辦單位仍須負擔公共服務費用

高市府強調，演唱會主辦單位須負擔必要公共服務支出，包含配合場館提供交通規劃及疏散服務費用。（記者葛祐豪攝）

高市府強調，演唱會主辦單位須負擔必要公共服務支出，包含配合場館提供交通規劃及疏散服務費用。（記者葛祐豪攝）

2024/04/10 12:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄演唱會熱潮大爆發，去年共舉辦117場演唱會，帶來45億元觀光產值，但議員陳麗娜質疑「演唱會經濟可以補貼，但不能倒貼」；市府則強調，演唱會經濟效益實大於場地租金，但主辦單位仍須負擔必要公共服務費用，例如交通規劃及疏散服務費。

高雄市議會今天進行教育部門質詢，議員陳麗娜指出，為了在世運主場館（高雄國家體育場）辦演唱會，高雄市要付出周邊封路、交管、垃圾清運等公共成本，以及場地清潔費、電費、設備維修費等費用，這筆錢都是從市庫拿出來，很多民眾認為不合理，「演唱會經濟可以補貼，但不能倒貼！」

陳麗娜認為，未來在高雄國家體育場舉辦的演唱會，應該漸進式恢復收費，更應建立票房抽成制度。

對此，高雄市文化局長王文翠表示，高雄去年共舉辦117場演唱會，帶來新台幣45億元觀光產值，今年上半年預計還有15場演唱會，推估將吸引32萬人次，創造10.4億元觀光產值，可見演唱會經濟帶來的效益。

王文翠說，考量演唱會為高雄帶來觀光效益、經濟產值、高雄能見度增進等，總體效益已大於場地使用費收入，因此依「高雄國家體育場使用管理規則」第9條，得免收場地與設施設備使用費，專案核准辦理免收，但主辦單位仍需依據市府規範，負擔必要公共服務成本。

王文翠指出，主辦單位須配合場館，負擔必要公共服務支出及場館使用成本，包含配合場館提供交通規劃及疏散服務費用，提供每場次40部以上交通接駁車、周邊交維人力與義交超過100人、臨時機車停車場建置、指引牌面設立、交通阻材租借等費用支出，以及由主辦單位聘請人力服務，以確保歌迷疏散安全。

運發局長侯尊堯則提到新加坡例子，新加坡補助泰勒絲每場演唱會100多萬美金，換來亞洲獨家主辦權，以及龐大的經濟產值，非常值得正在發展演唱會經濟的高雄市參考學習。

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