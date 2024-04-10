校園暴力增多、家長參與不足 全教總倡議有薪親職教育假

全教總認為，親師合作是維護校安的重要途徑，建議政府修法強制家長參加親職教育講習，同時支持有給薪的親職假。（資料照）

2024/04/10 12:57

〔記者楊綿傑／台北報導〕校園暴力事件頻傳，全國教師工會總聯合會今指出，教育部統計去年校園暴力事件與偏差行為2萬7511件，較前一年成長6成，其中國小增加94％，國中則增加58％。全教總認為親師合作是維護校安的重要途徑，並建議政府修法強制家長參加親職教育講習，同時支持有給薪的親職假。

目前包括《教育基本法》及《國民教育法》都有關於家長管教及參與的規定。全教總也提到，在「公共政策網路參與平台」提案修正《兒童及少年福利與權益保障法》，對學校難以管教的學生，課予家長管教義務，已獲得3700多人附議，社會共識高，同時建議修正「性別工作平等法」增「親職教育假」，保障受僱者參與子女學校事務的基本權益。

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全教總的「親職教育假」修法草案，明訂受僱者出席國民基本教育階段及幼兒園子女之學校家長日、個別化教育計畫會議、安置會議等，得請親職教育假，全年以1日為限；家庭照顧假及親職教育假，其請假日數均不併入事假計算，且薪資照給。

全教總理事長侯俊良指出，現實中許多因素造成家長無法參加學校日，例如工作時間壓力的衝突無法參加，家庭結構上，例如單親家庭或獨自撫養孩子的家庭可能更難以參加學校活動。隔代教養、新住民家庭，通常參與上較為被動、僅能接受訊息，較無法與老師正面討論對孩子的期待等。

侯俊良認為，這些困難影響了親師合作以及孩子教育參與權的實現，也會影響學生自信心、甚至是管教及校安問題，校園衝突可能影響任何一個親師生，如能建構「親師協力」模式，共同改善學生偏差行為，也才能有效減少校安事件。

除了法制面，侯俊良也提到，全教總及許多企業已實施10餘年，給予每年1天，上下學期各半天親職教育假，保障勞工能「帶職帶薪」參與孩子的成長過程。政府應主動照顧國民在拚經濟之餘也能顧孩子，不用被迫在麵包與教養之間做選擇，落實家長管教義務，而非製造親師對立，讓家長有能力成爲神隊友，一起守護校園安全。

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