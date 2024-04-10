「韓團拼盤演唱會」本週末登場 高捷加密班距3分鐘一班

「韓團拼盤演唱會」本週末登場，高捷將加密班距3分鐘一班。圖為五月天演唱會疏運情形。（高捷公司提供）

2024/04/10 11:08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕集結（G）I-DLE、SEVENTEEN小分隊夫碩順（BSS）等人氣韓團的韓國拼盤演唱會《GOLDEN WAVE》，本週末（13日）將在高雄世運主場館開唱，高捷公司今天宣布當天將加密班距3分鐘一班。

高捷公司指出，因應4月13日《GOLDEN WAVE》韓團演唱會，高雄捷運備有加班車，服務當日大批進場歌迷，演唱會結束散場後，為疏運大批歌迷，將以空車加班車及縮短營運班距做法，往小港方向班距可達3分鐘一班，當日末班車於24:00由各端點站發車，請旅客留意搭車時間。

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演唱會期間，高捷公司將動員超過百名人力，進行人潮分流及疏運動線管制，提醒旅客演場會散場後，站內天橋及部分地面人行道會封閉，若往小港方向旅客，請走世運大道北側人行道，由1、2號出入口進站。

往岡山方向旅客，請先通過世運大道走南側人行道，由3號出入口進站搭車，如往R17世運站方向人潮擁擠，也可前往R18油廠國小站搭車，呼籲歌迷在散場時，務必依照引導牌面或現場人員，依序進站搭車。

高捷公司提醒，旅客到達車站出入口時，可先取出票卡，加速進站搭車，因現場不販售單程票，請多加使用電子票證進站搭車。

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