為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

「韓團拼盤演唱會」本週末登場 高捷加密班距3分鐘一班

「韓團拼盤演唱會」本週末登場，高捷將加密班距3分鐘一班。圖為五月天演唱會疏運情形。（高捷公司提供）

「韓團拼盤演唱會」本週末登場，高捷將加密班距3分鐘一班。圖為五月天演唱會疏運情形。（高捷公司提供）

2024/04/10 11:08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕集結（G）I-DLE、SEVENTEEN小分隊夫碩順（BSS）等人氣韓團的韓國拼盤演唱會《GOLDEN WAVE》，本週末（13日）將在高雄世運主場館開唱，高捷公司今天宣布當天將加密班距3分鐘一班。

高捷公司指出，因應4月13日《GOLDEN WAVE》韓團演唱會，高雄捷運備有加班車，服務當日大批進場歌迷，演唱會結束散場後，為疏運大批歌迷，將以空車加班車及縮短營運班距做法，往小港方向班距可達3分鐘一班，當日末班車於24:00由各端點站發車，請旅客留意搭車時間。

演唱會期間，高捷公司將動員超過百名人力，進行人潮分流及疏運動線管制，提醒旅客演場會散場後，站內天橋及部分地面人行道會封閉，若往小港方向旅客，請走世運大道北側人行道，由1、2號出入口進站。

往岡山方向旅客，請先通過世運大道走南側人行道，由3號出入口進站搭車，如往R17世運站方向人潮擁擠，也可前往R18油廠國小站搭車，呼籲歌迷在散場時，務必依照引導牌面或現場人員，依序進站搭車。

高捷公司提醒，旅客到達車站出入口時，可先取出票卡，加速進站搭車，因現場不販售單程票，請多加使用電子票證進站搭車。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
花蓮強震》超晃！高雄捷運、輕軌一度停擺 8:21後陸續恢復運行
2024/04/03 08:54

花蓮強震》超晃！高雄捷運、輕軌一度停擺 8:21後陸續恢復運行
配合RK1岡山車站測試 高捷紅線今起暫時調整首、末班車時間
2024/04/06 08:29

配合RK1岡山車站測試 高捷紅線今起暫時調整首、末班車時間

大觀雲滙 60米大興西路 單層3席
歌神站長林忠明 高捷舒緩人心
2024/04/06 05:30

歌神站長林忠明 高捷舒緩人心
噁！阿伯捷運站手扶梯便溺造「人造瀑布」 警：已通知男子到案
2024/04/07 22:27

噁！阿伯捷運站手扶梯便溺造「人造瀑布」 警：已通知男子到案

業界最大置物空間 SYM 4MICA潮實用
再破紀錄！Coldplay高雄開唱最終日 近8.7萬人散場88分鐘完成疏運
2023/11/13 06:00

再破紀錄！Coldplay高雄開唱最終日 近8.7萬人散場88分鐘完成疏運
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播