頭份國中老校友鍾開沐捐百萬助母校 上億元起家厝成立文教空間

頭份國中校友鍾開沐（中），事業有成，慨捐母校100萬元，做為校務發展經費，校長鍾萬煋（右一）代表受贈並頒狀感謝。 （記者彭健禮攝）

2024/04/09 17:15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份國中校友鍾開沐，事業有成，他感念父母叔嬸辛苦栽培，回饋鄉里，於現今地價上億元的起家厝舊址成立「丁戊金蘭文教基金會」紀念館，做為文教活動空間地，免費提供使用，並飲水思源，慨捐母校100萬元，做為校務發展經費，校方今天頒狀感謝。

鍾開沐現為桃園一家自動控制公司董事長，他與頭份國中校長鍾萬煋同為頭份國中第6屆校友。鍾萬煋稱讚這位老同學，於學生時代就是一名刻苦向學且品學兼優的好學生，如今事業有成，更飲水思源，慨捐100萬元回饋母校，造福學弟妹。鍾開沐則謙虛地表示，能夠捐資協助頭份國中校務發展，是他這輩子做過最有意義的事。

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除了回饋母校，鍾開沐感念父母叔嬸辛苦栽培，在老家田地舊址興設場館，並取父親鍾運丁、母親黃戊妹、叔叔鍾金湯、嬸嬸方蘭生4人之名，成立「丁戊金蘭文教基金會」紀念館，免費提供鄉親作為文教活動空間使用。

「丁戊金蘭文教基金會」紀念館，設址於苗栗縣頭份市信義路456號，佔地約300坪，以現今地價超過上億元，曾有人笑鍾開沐「怎麼那麼傻？不拿來蓋大樓？」但鍾開沐認為，做人不能忘本，祖先留下了這一塊孕育家族的土地，作為公益場館，更具意義。

且鍾開沐對於場館建物設計，也用心仿傳統客家三合院造型，規劃三間古色古香、格局典雅的挑高寬敞空間，中間有一天井，館前還有一半月池，正廳前地面還有「后庄」兩字，凸顯他對故鄉的感念情懷。

基金會已陸續開辦太極課程、笛、寫生、美術繪畫、書法、植物嫁接、創意編織、樂課程、茶學課程、讀經班等動靜態的文藝活動。鍾開沐也歡迎文藝界和公益團體申請借用，更期待家長們鼓勵孩子相約來館溫習功課。

頭份國中校友鍾開沐（左4），事業有成，回饋鄉里，於現今地價上億元的起家厝舊址成立「丁戊金蘭文教基金會」紀念館，做為文教活動空間地，免費提供使用，並慨捐母校100萬元，做為校務發展經費。 （記者彭健禮攝）

頭份國中校友鍾開沐，事業有成，他感念父母叔嬸辛苦栽培，回饋鄉里，於現今地價上億元的起家厝舊址成立「丁戊金蘭文教基金會」紀念館，做為文教活動空間地，免費提供使用。 （記者彭健禮攝）

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