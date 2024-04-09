台積電慈善基金會董事長張淑芬勘災 花蓮受災戶感動︰就像看到天使

張淑芬到花蓮勘災，在車站受訪時強調，自己不是專家，但希望可以幫上災民一點忙，政府做的他們不參與，只做民眾需要的事情。（記者花孟璟攝）

2024/04/09 13:11

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮3日發生強震後7天，台積電慈善基金會董事長張淑芬今天到花蓮勘災，由縣議員魏嘉賢陪同到市區榮眷為主的民意甲國宅等地現勘，6年前0206地震房屋受損的阿美族張女士，曾受到台積電幫忙修屋，這次房屋再度牆壁龜裂，看到張淑芬再次出現頻頻拭淚，直說看到夫人有如看到天使！

張淑芬到花蓮市民意國宅，里長黃石貴領著張淑芬看社區中心牆壁裂開長達3公尺裂縫，隨行的副總向張淑芬報告「這是兩面牆接合的地方，因為牆壁較弱裂開，修好沒有問題」、「外牆破裂的部分就挖掉補強，這建築都能解決，結構還好」，張淑芬說，「里長，這我們可以幫你處理」!

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隨後張淑芬又到151號2樓之一的阿美族胡媽媽家，在3日地震發生時，胡媽媽臥室的牆壁出現從天花板至地上接近3公尺的裂縫，廚房牆壁又有大X型裂縫，胡媽媽說，地震發生時她在房間，突然床頭櫃旁牆壁震裂、水泥磚塊都剝落，差點打到自己的頭、臉，看到張淑芬出現，胡媽媽直說「謝謝董事長、真的很謝謝，看到妳就像天使，不然真的不知道房子怎麼辦」。

「因為災情太嚴重，花蓮認識的工班朋友都沒有時間」。胡媽媽說，如果只是櫃子電器壞了都可以買，房子要修不知等到何時？張淑芬安慰她「我們會趕快找人來幫忙」。女兒說，6年前的地震也多虧台積電幫忙，當時房子經過3個月就修好，效率奇高，這次雖有受損，但已經比上次輕微，「看到夫人出現，我整個人都心安了」。

張淑芬上午9點40分由公司副總、建築技師等陪同搭車抵達花蓮車站，除了到民意甲眷村國宅，也前往花蓮市球崙民宅、秀林鄉的凱歌園少年中途之家視察了。張淑芬說，這趟就是來看災情、「看看我們能做些什麼」，她強調，政府做的我們不參與，民眾的需要我們來做。

張淑芬包括6年前0206地震、前年0918池上地震，都曾經到花蓮勘災，張淑芬也感嘆「我每次到花蓮都是救災，沒有一次來玩的，感觸很大」！張淑芬說，雖然她不是專家，她今天把台積電協力建廠的人帶來，希望去看哪裡自己能幫上忙，也希望有更多企業一起來，一起把受災戶的心安定下來。

胡媽媽指著牆壁上x裂縫，直說擔心得睡不好。（記者花孟璟攝）

花蓮市民意甲國宅共206戶，幾乎家家戶戶都有牆壁破損、龜裂，活動中心接縫牆壁出現長達三公尺裂縫。（記者花孟璟攝）

胡媽媽女兒說，媽媽早上地震差點被床頭櫃旁的大裂縫磚頭水泥砸到！（記者花孟璟攝）

胡媽媽看到張淑芬頻頻拭淚、感謝她二度前來幫忙。（記者花孟璟攝）

張淑芬在工程人員陪同下，進入每個房間仔細查看。（記者花孟璟攝）

張淑芬在工程人員陪同下，進入每個房間仔細查看。（記者花孟璟攝）

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