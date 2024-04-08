新北環狀線接駁車 4/9起僅行駛「板橋至大坪林站」

民眾搭乘環狀線免費接駁公車。（記者董冠怡攝）

2024/04/08 18:56

〔記者董冠怡／新北報導〕為解決上下班尖峰時段候車民眾爆量問題，新北市交通局表示，今天下午起增派18輛公車支援，並增闢「板橋至中和」區間接駁車，尖峰（7-9點、17-19點）班距為5分鐘；另，明天（9日）開始，原先「新北產業園區至捷運大坪林站」免費接駁車，路線調整為「板橋至捷運大坪林站」，20分鐘一班，若想從板橋至新北產業園區，搭乘捷運即可。

交通局說，「板橋至捷運大坪林站」由板橋轉運站發車，途經環狀線板橋至大坪林各捷運出口公車站，營運時間為06:00-24:00，班距為20分鐘；民權工業區站因環狀線十四張站已恢復通車，接駁公車自明日（9日）起皆不停靠。

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交通局提到，增闢的「板橋-捷運中和站」區間接駁車，營運時間為07:00-22:00，尖峰班距5分鐘、離峰班距20分鐘，停靠環狀線「板橋至中和」各捷運站臨時停靠區。

交通局指出，正線與區間車交錯發車，可使環狀線「板橋至中和站」區間接駁公車，平均尖峰5分鐘、離峰10分鐘；與環狀線平行的982公車，已加班至平日尖峰班距8-10分鐘、離峰及例假日班距20分鐘，將持續關注轉乘情形，滾動式檢討調整。

環狀線免費接駁公車路線圖；明起「板橋至新北產業園區」將無接駁車，將恢復搭乘捷運。（記者董冠怡攝）

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