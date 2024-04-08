花蓮強震》清明連假「不用寫功課」 斷層帶上小學生「唯一小確幸」

明禮國小這次地震後學校樓梯間剪力牆又出現裂痕破損，學校將再爭取經費打掉重新植筋，加強抗震度。（記者花孟璟攝）

2024/04/08 18:43

〔記者花孟璟／花蓮報導〕全國學生清明連假都是4日放假到7日，花蓮學生因發生規模7.2強震，比其他縣市多放1天，今上午學生返校上課。其中位於斷層帶上的花蓮市明禮國小，這次學生放假甚至也不用寫功課，箇中原因曝光！原來當天主震後，餘震搖個不停，學校決定學生不用回教室拿書包「直接停課回家」，今天收假也就不用交作業，成了孩子們歷經地震後的唯一小確幸！

0403地震時，位於米侖斷層帶上的花蓮市明禮國小及附設幼稚園處在「搖滾熱區」。師生說，疏散到操場上時，看到附近超高樓艾美酒店「左右搖晃」像在跳舞，地震搖晃到走路時會跌倒「超級恐怖」﹗

請繼續往下閱讀...

當時因餘震不斷搖晃，學校1小時內就接獲縣府通知停課。校長蕭美珍說，當下為了師生安全，決定不再讓學生進入教室取書包和午餐餐具，讓學生直接放學由家長接回，所以這次放假學生沒作業，「也算是另類兒童節禮物」。

學生今天上午返校上課，學生們是兩手空空到校，人人「一身輕」，也沒有揹書包，進教室後才開始整理放在教室內的物品，第二節才開始正式上課。

校長蕭美珍說，6年前0206地震時損失慘重，學校地坪及操場破裂隆起、管線斷裂、校舍結構受損，學校獲補助花1500萬元補強結構，因此這次地震災情輕微很多，雖樓梯間剪力牆有長裂縫，一樓水溝蓋扭曲成長蛇狀，上次破裂隆起的地坪這次也只有輕微凹凸不平，沒有破裂，水塔管線也都沒有倒塌沒有破裂，災後建築技師勘查後，判斷結構沒有受損，因此「補強真的有用」。

包括被貼紅單的明禮路「統帥大樓」、半倒被拆除的「天王星大樓」及北濱街民宅等都有明禮國小學生，校方今天統計，家中被張貼危險建築紅黃單、全戶撤離的學生有7人。

蕭美珍說，當中有1名學生父母不在身邊，與伯父、阿嬤同住在市區北濱街平房，但日前伯父罹癌，災後房屋也因立即危險被拆除，家中經濟狀況不佳，已向縣府、市公所等單位申請急難救助；另有1戶有2個孩子是統帥大樓住戶，事後被安置到吉安的阿公阿嬤家，但距離學校太遠，還需設法在市區另找租屋。

她說，剛收假上課第1天，觀察學生沒有什麼異狀，可能剛返校還處於興奮狀態，未來一週是重點觀察期，學校也發通知給家長，如果發現孩子有情緒不穩，容易哭泣悲傷、憂鬱等狀況，將啟動心理輔導。

明禮國小附設幼兒園的圍牆，地震後出現輕微波浪狀扭曲。（記者花孟璟攝）

地震後花蓮學校出現鋁門窗框變形，造成門窗關不起來，但是工人災後忙翻了，今天上午到校進行修繕。（記者花孟璟攝）

花蓮市明禮國小位於米侖斷層帶上，這次地震是搖滾熱區，疏散到操場時人都被搖到幾乎跌倒，還看到隔壁艾美酒店「左右搖晃」相當嚇人。（記者花孟璟攝）

明禮國小附設幼兒園小朋友今天返校上課，在中庭玩積木遊戲，孩子們童言童語說「真的有一點害怕」。（記者花孟璟攝）

明禮國小學童地震後返校上課，下課時間在操場打球。學校說，最近一週將密切觀察學生狀況，有需要個案會給予心理輔導諮商。（記者花孟璟攝）

明禮國小學校走廊地坪及水溝蓋，這次地震又被震到扭曲變形。（記者花孟璟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法