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花蓮強震、天氣不穩影響 清明連假車流「國5掉2成」

交通部高速公路局統計，與去年同期平均比較，假期間國道全線雙向交通量較去年同期平均少了4%，國道5號更下降近二成。（資料照，記者田裕華攝）

交通部高速公路局統計，與去年同期平均比較，假期間國道全線雙向交通量較去年同期平均少了4%，國道5號更下降近二成。（資料照，記者田裕華攝）

2024/04/08 18:22

〔記者吳亮儀／台北報導〕清明節連續四天假期結束，交通部高速公路局統計，與去年同期平均比較，假期間國道全線雙向交通量較去年同期平均少了4%，國道5號更下降近2成，高公局研判，是受到0403花蓮大地震和天氣不好所致。

高公局今天（8日）說明，假期間國道全線雙向每日平均交通量為114.6百萬車公里（mvk），是平日年平均（92mvk）的1.2倍，較去年同期平均（118.8mvk）減少4%。高公局研判，這是受0403花蓮地震及天候不穩定影響。除連假首日為清明節當日，交通量較去年高，其餘各日旅次需求下降，尤其國道5號下降近2成。

國5交通狀況部分，高公局考量花蓮地震影響及宜蘭地區天候狀況不佳，取消第1、2日南向石碇、坪林匝道封閉及取消第2到第4日北向高乘載管制，而以匝道儀控管制調節進入國5車流。

高公局表示，假期間通過國5雪隧的每日交通量平均為6.1萬車次（平日2.3倍），較去年同期的平均7.5萬車次減少約19%。國5南向平均壅塞率為0.5%，較去年同期之5.6%減少5.1%；北向平均壅塞率為4%，較去年同期之14.4%減少10.4%。

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