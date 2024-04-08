桃市戶所恢復延時服務？基層強烈反彈 民政局：維持暫停

桃園市民政局本月1日在議會進行工作報告，議員黃敬平要求戶政事務所恢復假日延時服務。（擷取自桃園市議會錄影畫面）

2024/04/08 17:48

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市民政局本月1日在議會進行工作報告，議員黃敬平要求戶政事務所恢復假日延時服務，不要拿人力不足為藉口，引發基層戶政人員強烈反彈，不只留言灌爆黃敬平臉書，也有基層投訴到市長信箱，表達拒絕恢復延時服務的心聲；對此，民政局表示，目前假日延時服務及預約假日登記結婚仍維持暫停，未來將視人力及經費增補情形，再依實際狀況作滾動式檢討。

有戶政人員反映，戶政人力不足的主因，是因業務越來越繁雜，除了本業，還得協助各局處業務，像是社會局生育津貼、各區公所育兒津貼、健保局健保加保、勞保局勞保生育補助、原民局回復傳統姓名單一窗口、代發新生兒閱讀包、首辦護照等族繁不及備載，尤其是護照首辦，大所每天平均約有上百件，幾乎每天都得加班；另有戶政人員認為，「人力不足不是藉口，是真實的情況」，在人員編制沒有補足情況下，是否先補足人力，再提恢復假日延時服務議題。

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黃敬平回應，戶政假日延時服務在疫情前就已經存在，也因為服務獲得民眾好評且習慣，所以在取消之後，才會有民眾向他陳情希望恢復，且台北市議員林延鳳去年也在台北市議會提出過相同的呼籲；他認為，每個機關的業務都有其獨特性，任何的政策調整，都不可能讓公務員或民眾兩邊都滿意，但便民的政策應該有其延續性，而在戶政延時服務的同時，也希望機關對於公務員的補休假以及加班費等配套措施能夠到位。

民政局表示，依據今年2月底六都人口數比，桃園市戶政人員平均每人需服務5631位市民，而5都平均每位戶政人員需服務4401位市民，以平均人力來看，桃園市需再增加115人，加上桃園市屬大都會區，戶政業務大多可異地跨區辦理，導致桃園市每位戶政人員受理案件數或服務人口數，皆為全國負擔最高且最重縣市。

民政局表示，桃園市戶政事務所業務繁雜、跨機關，戶所人員每日均加班消化案件，已嚴重影響服務品質，去年起又著手辦理「戶籍登記申請書數位建檔執行計畫」專案，每年需將8000多冊以上身分登記類申請書掃描建檔，亟需全員於平日下班後及假日全力投入，才能符合期程。

民政局表示，考量現有戶所人力及經費均不足，假日結婚生效亦有替代方式的前提下，各戶所週六延時及預約假日結婚登記服務目前仍維持暫停。

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