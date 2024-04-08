花蓮縣32棟紅單建築曝光 租戶災民也可申請補助

花蓮縣政府列管包括拆除中的天王星大樓，共計32棟紅單建築。（記者游太郎攝）

2024/04/08 16:36

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣政府共列管32戶紅單建築、黃單建築35戶，並受理1400受災戶申請相關補助，縣府並強調，這次引起爭議的租屋補貼，將與0206地震不同，改以「對人、 不對屋主」為原則，有實際居住事實即可申請。

花蓮縣政府今天啟動多項機制協助受災民眾，包括舉辦說明會與鄉親會談、研議補助辦法等，並設立聯合服務中心提供諮詢與申請作業，目前紅單戶建築為32件、黃單戶為35件，申請戶共計1400多戶，此次租屋補貼與0206地震時不同，為平息民怨，改以「對人、 不對屋主」為原則，有實際居住事實即可申請。

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縣府表示，為了協助租戶災民後續住宿問題，已啟動協調房源作業，除了盤點縣府閒置土地，也與房產中介、租賃業者及民宿業者合作，希望協助受災家庭的住宿需求，未來會與中央政府及地方慈善團體尋求合作，提出長期居住解決方案。

震災聯合服務中心於縣府大禮堂開設，今天起每日上午8時30分至12時、下午1時30分至5時30，預計設置1個月，未來再依需求調整設置時間。為免擁擠，請民眾在確認各項補助項目及各項準備資料後，再行提出申請，以利加快核定速度；為加速申請案的作業時間，如集合住宅可由管委會先行彙整住戶資料統籌申，個人戶可詢問村里長提供協助。

縣府匯整的32棟「紅單」建築，分別是花蓮市天王星大樓、花蓮女中綜合大樓、統帥大樓、馥邑京華、中山路鋼管紅茶、博愛街與福建街口建物、翰品酒店、國軍英雄館、北濱街16號（已拆除）、北濱街20號（已拆除）、北濱街22號（已拆除）、北濱街24號（已拆除）、信義街民宅、花蓮市北濱街花一邸（排拆中）、信義街2棟民宅、榮正街公寓大樓、北濱街集合住宅、中山路3戶連棟民宅、海濱街民宅、樹人街鐵皮屋、花蓮代天府。

吉安鄉山海關大樓、麥當勞吉安店、太昌路民宅、自強路365巷工廠；秀林鄉東益發定置漁場、民樂路民宅；壽豐鄉東華大學（理工一館D棟）、壽豐農會超市。

花蓮縣政府成立震災聯合服務中心，受理各項補助及申請。（記者游太郎攝）

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