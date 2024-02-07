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中台灣元宵燈會2/16登場 中捷加密班距、2站設免費接駁

台中捷運提供中台灣元宵燈會5條轉乘路線。（中捷公司提供）

台中捷運提供中台灣元宵燈會5條轉乘路線。（中捷公司提供）

2024/02/07 21:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2024中台灣元宵燈會將於2月16日至25日在中央公園盛大開展，中捷公司表示，16日開幕當天及燈會期間週末將加密班距，民眾可在捷運市政府站、松竹站下車，轉乘免費接駁車到達會場；另外，捷運文心中清站、文華高中站及文心櫻花站也有多線公車行經會場，民眾可搭乘免塞車。

中捷公司表示，今年中台灣元宵燈會打造8大主題燈區，並搭配「台中龍賀」主題展出長達76米、高12米的巨龍主燈，吸睛度破表，為了讓民眾便利、快速地前往賞燈，市府在捷運市政府站、松竹站旁設置接駁站，於2月16日開幕日、17日、18日、24日及25日行駛，往會場發車時間為16時30分至21時30分；回程發車時間為17時30分至22時30分，10至15分鐘一班，坐滿即發車。

民眾除了選擇搭乘假日限定接駁車外，也可從捷運文心中清站轉乘綠4、6路、6副、525路公車，或從文華高中站轉乘綠4、525路公車，文心櫻花站轉乘綠4、25路公車前往賞燈。此外，捷運綠線沿線有多處停車場，建議民眾多加利用捷運及沿線周邊停車場，轉乘接駁車或公車至會場。

中捷公司指出，為疏運人潮，將適度加密捷運班距，開幕日2月16日、2月17日19至23時加密班距至8分鐘；2月18日及25日閉幕晚會10至23時以8分鐘班距運轉，其中17至20時再加密至7.5分鐘班距；2月24日10至23時以8分鐘班距運轉，其中10至12時再加密至7.5分鐘班距。

中捷公司指出，除了班距規劃外，也將視實際人潮狀況機動派發加班車，並於重點車站視現場狀況啟動人潮管制措施，以維持候車及乘車秩序，民眾搭捷運前往賞燈，輕鬆方便又省時。

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