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只有台中那包肉有問題 王定宇籲地檢署偵查：看是哪階段「中毒」！

王定宇呼籲地檢署針對台中被檢出瘦肉精西布特羅的肉啟動偵查。（資料照）

王定宇呼籲地檢署針對台中被檢出瘦肉精西布特羅的肉啟動偵查。（資料照）

2024/02/07 21:00

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日前被台中市政府公告驗出瘦肉精「西布特羅」的台糖梅花豬肉片，衛福部食藥署今天（7日）表示經過複驗檢出0.001ppm。由於其他同批肉品均零檢出，中央研判屬個案，不排除是實驗室污染。對此，民進黨立委王定宇跳出來呼籲地檢署啟動偵查，「查查『台中那包肉』是在哪個階段『中毒』的？」

食藥署和台中市食安處今公布台糖梅花豬肉片複驗結果，皆表示驗出極微量的罕見瘦肉精西布特羅，不過至今只有原始檢體被檢出。民進黨立委蔡易餘表示，中央已協助溯源，樣品包括豬隻的血清、飼料、毛髮等，298件就是檢不出，只有台中市政府發現的這一片肉驗出西布特羅，他們也不知道原因，近日食藥署、農委會擴大查驗的結果都是沒有，因此他仍認為台糖應該強烈捍衛自身權利，找出是在肉品屠宰、運送等過程哪個環節出錯，還是真的有使用？

立法院民進黨團幹事長吳思瑤指出，西布特羅1公克要價115萬元，且限定販售給實驗室，基本上不可能有豬農、養豬場會用這樣的經費去買這個禁藥，因此目前不能排除此案是實驗室污染。吳思瑤還說，這段時間中央、地方協力追查真相，安民心，從農業部、食藥署到公私部門等不同檢驗廠，前前後後298次檢測，確實都是未檢出，由此來看，這就是單一事件，並不是系統污染或擴散，執政黨還是能很有自信地呼籲大家過年期間可以安心。

王定宇則透過臉書表示，「飼料沒有問題、畜場豬沒有問題、其他肉品沒有問題，目前看起來，僅有台中市檢驗的那一包肉有劇毒西布特羅。西布特羅是全球禁藥，而且西布特羅只有實驗室有，並沒有藥廠製造，所以價格非常貴，用來添加飼料根本不划算。地檢署應該啟動偵查，查查『台中那包肉』是在哪個階段『中毒』的？」

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