嫌年菜難吃 他提問「圍爐買麥當勞長輩會翻臉？」網勸：別玩火

有網友抱怨家裡煮的年菜太難入口，提議是否能將年菜換成速食。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2024/02/07 20:55

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每當迎接農曆新年，總是少不了年菜。近日，一名網友在PTT中抱怨，表示每年過年年菜都是吃火鍋、海鮮、青菜，若有些長輩廚藝不好，做的東西也不好吃，大嘆倒不如「買麥當勞漢堡薯條可樂來吃」，貼文曝光後，瞬間引發網友熱議，不少網友急勸告「別玩火」。

一名網友在PTT中以「年菜吃麥當勞必勝客長輩會翻臉嗎」為題發文，提到以往過年年菜都是大同小異的菜色，不是吃火鍋就是吃青菜海鮮，若有些長輩廚藝不好煮得不好吃，也只能忍下來深夜吃泡麵，因此他詢問網友「這樣還不如買麥當勞漢堡薯條可樂來吃，再搭上披薩，一定超爽的，有人試過嗎，這樣長輩會不會翻臉」？

貼文曝光後，不少網友留言笑稱，「99%會翻臉，剩下1%開明的會答應」、「感覺會......別玩火」、「這已經不是價格問題，重點是菜式長輩吃不慣」。不過也有不少網友認為，速食的確比年菜好吃，「我家年夜飯就是火鍋+炸雞」、「如果是訂的年菜有翻車的機率......速食幾乎不會，但是就是少節慶感」、「想試試XD」、「我家除夕初一都隨便吃吃，吃的差不多就是你說的這些，初二開始才訂餐廳」。

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