6月起仍禁組團赴中？ 王國材：中國沒善意就是這樣

今年6月起是否仍禁止招攬赴中國旅遊團，交通部長王國材表示，中國沒善意就是這樣決定。（記者鄭瑋奇攝）

2024/02/07 18:14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣旅行社組團赴中國旅遊，今日起禁止再招攬生意，交通部長王國材表示，過去台灣已經釋出善意，但卻沒有得到正向回應，不論是M503航路事件、斷交等，後面甚至還有很多，所以在跨部會討論時，各單位無法接受繼續開放，所以就先實施暫停組團赴中國旅遊3個月（3月到5月），後續再看中國表現，是否有善意回應。

王國材表示，台灣過去對中國釋出很多善意，但中國卻不斷釋出惡意，所以在這一、二週進行跨部會討論時，對於3月開放組團赴中國旅遊要不要如原規劃實施時，都有些不同意見，最終就是決定暫停開放3個月，希望用這樣方式表達台灣對中國這些態度的遺憾。對於旅遊業者批評政府事先未溝通，王國材表示，他知道旅遊業者會非常生氣，他本人一定會被罵，但他會持續與業者溝通。

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台灣禁止組團赴中國旅遊，外界質疑對中國根本沒有影響，只是傷害到台灣旅遊業者，王國材表示，中國旅遊市場現在只恢復1成，他們還是希望全世界旅客去中國旅遊。目前只是先暫停3個月，後續中國只要有2點表現出善意，第一是就M503航路，依照國際慣例與台灣溝通，第二是中國是否開放旅行團來台灣旅遊。

對於詢問若中國都沒有善意回應，5月過後是否就是持續禁止組團赴中國，王國材表示，目前就是這樣決定。

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