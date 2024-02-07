華南雲雨帶發威 氣象粉專：3500公尺以上高山降雪機會大

「阿霞天空」分享，指這一波降水量將比上次寒流還多上不少，持續天數也較長，預估今日下半天開始到10日以前，海拔3500公尺以上的高山降雪機會大，降雪量可觀。（圖擷自臉書）

2024/02/07 19:12

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕春節假期即將展開，受到大陸冷氣團、華南雲雨區影響，目前預估小年夜到除夕是濕冷的天氣型態，有氣象粉專分享，指這一波降水量將比上次寒流還多上不少，持續天數也較長，預估今日下半天開始到10日以前，海拔3500公尺以上的高山降雪機會大，降雪量可觀。

喜歡分享天文、氣象、地理、登山等大自然相關知識的粉專「阿霞天空」今下午在臉書發文分享，指原先預報將影響台灣的華南雲雨帶，目前已在台灣北部海面，預計下半天後開始由北往南影響台灣，預估本次降水量整體來說比1/23那波寒流的還多上不少，持續天數也較長。

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「阿霞天空」指出，「華南雲雨帶」是過去幾次高海拔山區顯著降雪事件中的主要降水來源，所以若要對高山的降雪有所掌握就得先好好了解他，以本次來說，根據目前觀測及探空資料，中北部高山的高空零度線高度約位於3600-3800公尺左右，昨晚南湖圈谷的氣溫就已達標，模式資料也顯示未來幾天零度線還會再更低。

「阿霞天空」表示，可以預想的是，「今天下半天以後有降水系統移進來的降水在雪山及南湖一帶3500公尺以上的地區就會造成顯著降雪，而且這次的降雪情形有可能勝過今年入冬前面幾波的」，估計「這次雪山南湖一直到10日以前的總降雪量少說50公分，上看1公尺都有可能，因此對雪山南湖來說勢必是一次非常顯著的降雪事件」、「總的來說，過去預報還是顯示3500公尺以上的高山降雪機會很高，且降雪量也有一定程度的多，可說是今年最佳的一次降雪條件，若在假期中前往的一定得多加留意。」。「阿霞天空」也提醒，「以登山的角度來說，建議還是盡可能cover到比較多可能的風險」。

「阿霞天空」指出，對於3000-3500公尺的高山來說，因為這次溫度沒像1/23寒流那波報得那麼低，會受到降溫的時序與華南雲雨帶東移的時間點而定。在8-9日中央山脈北段以北的山有機會來到3300-3400公尺左右，至於水氣移出台灣的時間，原先預報是到9日白天，預估將延續到10日，雖然降水量是會逐漸減少，還是得注意有可能達到臨界降雪條件，「從7日晚間開始主要是以雨為主，到8-9日有可能轉為雨/雪/霰/霙的情況，9日低溫達標機會較大」。

「阿霞天空」提到，預計10日過後的轉乾趨勢仍明顯，但可能要到11日才比較明顯好轉，後續轉乾、穩定的天氣也可維持到假期結束，所以後面也變成白天受太陽照射而明顯回溫、晚上輻冷顯著又快速降回來的情況。至於高空溫度明顯回升則是要到12日以後，但降雪多的地方也不會融太多，尤其山陰處或樹林間。

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