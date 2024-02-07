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冷氣團南下！今越晚越冷 小年夜一路冷到初三

今日入夜後各地氣溫將明顯降低，中南部日夜溫差及南來北往溫差大。（資料照）

今日入夜後各地氣溫將明顯降低，中南部日夜溫差及南來北往溫差大。（資料照）

2024/02/07 08:37

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日大陸冷氣團逐漸南下，清晨各地低溫15至17度，白天北部及宜花天氣偏涼，高溫僅17至20度，中南部及台東高溫可以來到23至27度，入夜後各地氣溫將明顯降低，中南部日夜溫差及南來北往溫差大，民眾外出活動請留意氣溫變化。

今日天氣方面，華南雲雨區東移，北部及東北部地區降雨機率增，下半天起中南部地區降雨機率越晚越高，入夜後全台有雨，北部及宜蘭降雨較廣泛持續，其他地區較局部、短暫，民眾外出活動請攜帶雨具備用。

空氣品質部份，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

小年夜、除夕（8日、9日）冷空氣持續增強，強度為大陸冷氣團，並有機會達到強烈大陸冷氣團等級，北台灣天氣轉冷，其他地區氣溫也逐漸下降。小年夜配合華南雲雨區東移，各地都為陣雨天氣，尤其中部以北、宜蘭降雨有局部較大雨勢。除夕白天開始水氣逐漸減少，但各地仍有局部短暫雨。

大年初一至初三（10日至12日）冷氣團持續影響，北台灣天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷。水氣相較前幾天減少，初一基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及北部山區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。初二、初三持續轉乾，各地為多雲到晴，西半部輻射冷卻影響日夜溫差大，僅東半部地區有零星降雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
16 ~ 17 17 ~ 22 19 ~ 26 18 ~ 21

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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