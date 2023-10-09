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國慶連假最後一天要去哪？ 陳其邁：DigiWave、錯過不再

明天國慶連假最後一天，陳其邁大推DigiWave展覽。（記者王榮祥翻攝）

明天國慶連假最後一天，陳其邁大推DigiWave展覽。（記者王榮祥翻攝）

2023/10/09 23:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕國慶連假最後一天要去哪？高雄市長陳其邁強力主打DigiWave，強調10月10日是最後一天、錯過不再！

陳其邁指出，雖然「TTXC台灣文化科技大會」到10月22日，但是其中的打狗祭只到10月9日、DigiWave則是10月10日最後一天！「不爆雷，DigiWave好玩神秘的沉浸互動，一定要把握機會親自體驗，還可以順帶一遊TTXC，趟顛覆視界的科技文化小旅行。」

第五屆DigiWave數位科技藝術展，10/7至10/10於高雄流行音樂中心鯨魚堤岸O1館進行，免預約免門票，自由入場體驗。主辦單位說明，DigiWave 融合知識傳遞與娛樂體驗，以生成式AI為核心，結合沉浸式數位藝術展演與光島音樂祭，放大「科技x創意」影響力，帶領體驗者深入奇幻奧秘的「Latent Space」數位異次元。

DigiWave 2023展區亮點之一為神經輻射場NeRF技術的運用，以環繞四周的鏡頭作為AI的觀察點，捕捉觀展者的外觀特徵，透過機器學習與生成運算，連結數以萬計的特徵點，在極短的瞬間就能創造出平行世界的動態分身，觀展者只要透過QR code掃描，就能下載獲得「Latent Space」的專屬虛擬身分！

明天國慶連假最後一天，陳其邁大推DigiWave展覽。（記者王榮祥翻攝）

明天國慶連假最後一天，陳其邁大推DigiWave展覽。（記者王榮祥翻攝）

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