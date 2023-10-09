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停止調節性放水不到4天 曾文水庫又滿了

曾文水庫9日下午再度滿水位。（資料照，記者劉婉君攝）

曾文水庫9日下午再度滿水位。（資料照，記者劉婉君攝）

2023/10/09 21:05

〔記者劉婉君／台南報導〕曾文水庫6日上午8時才停止持續612小時的調節性放水，受到上游集水區近日午後常有降雨，今（9）日再度達到滿水位，晚上8時水位為230.03公尺，蓄水率達到100%。

水利署南區水資源分署表示，由於曾文-烏山頭水庫系統具有供應農業灌溉用水的重責大任，若秋冬雜作與2期稻作、明年春季雜作均正常供灌，屆時用水需求量大，因此，必須審慎操作，將視入流量與水位進行滾動檢討，必要時會看狀況先放水轉存至烏山頭水庫。

曾文水庫於9月10日晚間開始啟動調節性放水，因小犬颱風雨勢不如預期，於6日上午8時停止放水。當天上午10時的水位標高為229.80公尺，蓄水率99.25%。而曾文水庫集水區昨天及今天均有午後陣雨，昨天單日雨量為20.3毫米，今天截至晚上8時，單日雨量17.2毫米，水位再度達到滿水位。

根據南區水資源分署觀測資料，今天晚上8時，曾文水庫蓄水量5億742萬立方公尺，蓄水率100%，烏山頭水庫蓄水量7148萬立方公尺，蓄水率90.24%，南化水庫蓄水量8919萬立方公尺，蓄水率99.66%。

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