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金門百年老街千幅國旗迎雙十 「國旗街」喜氣滿滿

金門縣百年歷史的「模範街」掛上1200幅國旗，成了喜氣滿滿的「國旗街」。（記者吳正庭攝）

金門縣百年歷史的「模範街」掛上1200幅國旗，成了喜氣滿滿的「國旗街」。（記者吳正庭攝）

2023/10/09 21:05

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金城鎮迎接雙十國慶日，在金城百年歷史的「模範街」掛上1200幅國旗，迎風招展，光彩熠熠；搭配紅磚拱門的街屋，喜氣盎然，不僅吸引對岸的小三通遊客打卡，來自台灣本島的觀光客也駐足仰望，對於這條「國旗街」很有感覺。

模範街在明代末年間，曾是反清大將鄭成功練兵的內校場，後來由金門縣商會集資興建；1979年中美斷交，改名自強街，象徵需自立自強，多年後再改回模範街。

模範街位於金城鎮鬧區，街道僅容1車通過，兩側屋舍外牆，都有紅磚拱廊走道，造型質樸、素雅，於2003年3月31日，依文化資產保存法指定公告為歷史建築；隨著商業型態轉變，屋舍經營文創小物、特產、飲料，平日就是兩岸遊客必經之路。

多年前，金門藝術工作者王明宗從文創發想，將兩側拱門分別掛上中華民國國旗與中國五星旗，兩國國旗「對掛」，一時引發「小兩岸」聯想，話題性十足。

金城鎮公所比照去年，在大約2樓高度，隔空拉起1條條國旗線，不只白天，夜晚也透過燈光展現不一樣的風情；1200幅國旗，面積雖小，但迎風旗海飄揚，在紅色磚牆烘托下，更能感受家家戶戶像辦喜事一般，迎接光輝的十月。

金門的「國旗街」在夜晚透過燈光的掩映下，展現不一樣的老街風情。（記者吳正庭攝）

金門的「國旗街」在夜晚透過燈光的掩映下，展現不一樣的老街風情。（記者吳正庭攝）

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