交通船「白沙之星」擱淺 10/10起吉貝斷航2天

澎湖縣消防局與救難協會，帶潛水裝備下海為白沙之星裝設浮袋。（澎湖縣政府消防局提供）

2023/10/09 17:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「白沙之星」交通船10月7日在吉貝港外海擱淺進水，澎湖縣政府消防局連續2日派員及機械登島馳援，終於將半沉入海的交通船扶正，後續交由白沙鄉公所處理，但受到東北季風影響，吉貝10日起斷航2日，許多在澎湖及台灣的民眾，被迫提前收假，趕回吉貝島。

澎湖縣政府消防局表示，9日消防局再出動第二大隊、吉貝、白沙、湖西及西嶼分隊共計7人，澎湖縣救難協會由前理事長洪協泰等8人支援，今日上午9時35分搭乘「滿天星拾號」船艇前往吉貝村西側碼頭繼續救援任務。自10時30分起，消防局及救難協會共7人著潛水裝備下水，開始進行浮力袋架設固定作業，並將4部抽水幫浦架設於「白沙之星」船體（船長室1部、船艙前段2部、船尾部份1部），同步進行抽除積水及支撐船體工作。

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歷經約4小時水下作業，勤務人員陸續完成20顆浮力袋架設固定及充氣工作，下午2時40分大隊長回報，「白沙之星」船體已成功浮上水面，勤務人員並簡易填塞船艙破洞處，防止持續大量進水。

有關後續相關檢修工作，白沙鄉公所將請拖船將「白沙之星」拖帶至吉貝漁港水位較淺處暫時安置，再委託船廠人員評估後續維修規劃。白沙之星在修復期間，鄉公所另行雇用民間船隻進行離島載客，但受到東北季風影響，10、11日連續2天已宣布停航。

經過四小時努力，終於讓白沙之星順利浮起。（澎湖縣政府消防局提供）

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