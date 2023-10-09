拚年底完工！ 台南「老唐牛肉麵店」新設計曝光 網友讚「超棒」

綜藝天王吳宗憲買下老唐牛肉麵，委託設計師呂賢文負責設計，外觀走白色簡約風。（圖擷取自呂賢文臉書）

2023/10/09 18:27

〔記者王姝琇／台南報導〕台南有半世紀歷史的「老唐牛肉麵店」，因人手不足、物價上漲等因素結束營業，出身台南的綜藝天王吳宗憲，不捨自己讀高中時的回憶變成時代眼淚，斥資數千萬買下店面及配方，並委由「瑞嗎」空間設計負責人呂賢文設計，外觀模擬圖在臉書曝光，呈現白色簡約風，透過光影勾勒老建築的歷史點滴，目標於今年底、明年初完工。

呂賢文寫道，吳宗憲這麼説，這棟老建築，在其青澀少年時有滿滿回憶。在他心中「簡單」又「奢華」；簡單的是夢想、奢華的是年少時根本吃不起這樣的美食，路過10次能吃得上一次，已經是非常美好的事了。「50幾年前，我就在這裡吃牛肉麵，我希望能讓它繼續沿續另外一個50年，我把回憶交給你，希望也可以讓你回到你的記憶中，那種最單純的美好。」

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呂賢文表示，聽到憲哥如此寫，讓他有種能理解的感動，他回應吳宗憲，強調可從其文字，感受對那段記憶的情感，可理解其期待，他會努力對那棟建物、品牌和時代的尊重、記憶與期待，讓所有人都能感受。

呂賢文說，能參與找回城市記憶並賦與新生命，他感覺很棒且充滿期待，希望能不負所託；建築外觀走白色簡約風，以鴿子為品牌識別標誌，夜間時打上條燈，讓光影勾勒老建築的歷史點滴，讓所有台南人都熟悉的味道，從屋裡飄出來。

此外，吳宗憲也和歌手黃明志合作〈慢慢做起來〉歌曲，其中老唐牛肉麵店故事，即成為兩人合作亮點，希望透過音樂，對人生精神產生共鳴，激勵人在面對困難時，堅持向前，追求夢想。

台南「老唐牛肉麵店」新店設計模擬圖曝光，網友紛紛留言期待老店風華再現，更用連續「哇哇哇」、「超棒的」、「好讚」等驚嘆回應設計師，也有不少老顧客提出建議，希望動線規劃能親民接地氣，提升空間舒適性。

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