韓國釜山旅展「台南館」人氣旺 獲頒最佳展位行銷獎

台南觀旅局參加2023年釜山國際旅展行銷台南旅遊，獲大會頒發「最佳展位行銷獎」。（台南觀旅局提供）

2023/10/09 17:29

〔記者王姝琇／台南報導〕韓國最具代表性的國際旅遊博覽會「釜山國際旅展」圓滿落幕。台南市觀旅局把握絕佳攬客商機，5日起赴釜山參展行銷台南旅遊，同時宣傳2024台灣燈會在台南及國際蘭展等盛事。為期4天的展期共吸引逾百萬人次參觀，「台南館」不僅現場人氣爆棚，更獲大會頒發「最佳展位行銷獎」，展現對市府團隊努力的肯定。

市長黃偉哲表示，此次參加釜山國際旅展特地設置「台南館」，向韓國的朋友及旅遊業者推廣台南觀光，以近期最夯的台南400「Truly Tainan」搭配深受韓國人喜愛的台劇《想見你》為主題布置，同時邀請台灣文學館一同以台南400古都意象為主題，搭配旗袍裝扮及文學意境行銷跨時旅趣，向韓國旅客展示文化古都風華的熱情，成功吸引韓國民眾的目光。

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觀旅局長林國華表示，繼去年參展釜山國際旅展獲頒「最佳展位內容獎」，今年再赴韓國釜山參展，除精心布置場館，更準備特製的台南400及韓國國旗蘭花、芒果乾、柚子蔘、鳳梨酥、東山咖啡等農特產，以及台南400杯墊、杯袋及御守等文創小物搭配互動贈禮活動，成功吸引韓國旅客目光，台南館也一舉拿下「最佳展位行銷獎」之肯定。

觀旅局表示，為迎接2024台南400及台灣燈會等盛事，市府持續參加多場國際大型旅展推廣行銷及廣告投放、包機行程與2024台灣燈會等城市行銷宣傳，並積極把握時機持續提升台南國際觀光接待能量，包含「英日韓泰越」多國語言菜單優化、觀光公車及計程車司機外語培訓計畫、外語導覽人員培訓計畫、與旅行業及旅宿業公會等業者展開多場交流會議保持良好互動，隨時準備好為國際旅客帶來更多、更精采的台南古都之旅。

韓國國旗造型蘭花，吸引韓國民眾搶拍。（台南觀旅局提供）

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