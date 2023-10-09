教育部育兒影片挨轟 潘文忠首發文：為不當廣告致歉

教育部長潘文忠首度在臉書發文表示，為不當廣告再度表達歉意。（資料照）

2023/10/09 15:19

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部上月發布「0-6歲國家一起養」文宣廣告片，被質疑是貶低歧視公仔動漫迷，遭到網友批評猛轟。教育部昨下架影片並道歉，今於教育部臉書再度道歉，但因是以社群小編雅婷身份發文說明，又被轟是要小編出來擋子彈。教育部長潘文忠今天下午首度在臉書發文表示，他再次對於這次不當的廣告，表達深切的歉意。

教育部「0-6歲國家一起養」30秒宣傳廣告，內容為一名2寶爸拿錢給媽媽拜託幫忙代收「公仔」包裹，但被質疑都當爸爸了還玩那些「尪仔」，錢也被擅自決定拿去買「更有用的東西」，原本買公仔的資金，被挪去買嬰幼兒的玩具和圖書還沾沾自喜。

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潘文忠表示，這次的事件，在昨日暸解社會對於影片反應後，第一時間指示透過正式新聞稿向各界表達歉意，相關影片並進行下架處置，也與主管部門針對事件的檢討，再由社群編輯團隊統一對國人說明。

他表示，組建社群團隊強化社會溝通，是2019年回任以來的重點工作之一，也讓不同業務單位的成果，得以透過社群進入大眾的視野。

這次的事件，除了立即可做的檢討，也向國人保證，會持續關注掌握社會溝通成為工作重要環節，讓各單位在製作媒體宣傳內容時，也替教育部的理念與價值把關。

潘文忠強調，再次為對於本次不當的廣告，表達深切的歉意。

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