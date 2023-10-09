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想脫單先比手刀速度！ 台南聖母廟月老聯誼「10101010」起報名

台南正統鹿耳門聖母廟月老聯誼活動打出口碑，即將於11月11日舉辦今年第3場備受矚目。（台南正統鹿耳門聖母廟提供）

台南正統鹿耳門聖母廟月老聯誼活動打出口碑，即將於11月11日舉辦今年第3場備受矚目。（台南正統鹿耳門聖母廟提供）

2023/10/09 14:42

〔記者王姝琇／台南報導〕台南正統鹿耳門聖母廟將於11月11日舉辦今年第3場月老聯誼活動，不僅首度開放「全國」男女報名、年齡層開放25至50歲，更破紀錄釋出520個名額，預告消息一出，廟方電話早已被民眾打爆；報名系統即將於10月10日上午10點10分正式上線，請熱情民眾「麥擱打啊」。網友也KUSO留言表示，求姻緣第1關是要比手刀速度！

鹿耳門聖母廟於今年5、8月舉辦2場月老聯誼活動，場場報名都是秒殺掀起話題！繼七夕情人節後，民眾仍不斷瘋狂敲碗盼能續辦第3場，聖母廟決定回應民眾在11月11日光棍節當天再辦今年最末場聯誼活動。特別的是，原本限設籍台南市民身分參加，此次首度開放「全國」男女報名，且年齡層開放25至50歲，總共將釋出520個名額（男女各半）。

聖母廟與南市民政局在5月舉辦月老聯誼，開放報名第1天男生報名人數就超標3倍；8月份將報名人數提升至360個名額，開放報名27分鐘男性名額就已全滿，女性也在4小時額滿；此次廟方將名額提升至520人、加碼服務「不限台南」再掀話題。廟方強調，這是今年最末場，考量人力等因素，接下來預估要到明年七夕情人節才會再辦，想脫單的人要把握機會。

為此，廟方特別製作媽祖造型娃娃做為參加禮，安排有吃有拿的趣味破冰活動、浪漫橋段的聯誼配對，並邀米其林總舖師攜手在地友善養殖食材推出「神明賜福愛情晚宴」等活動內容。網友紛紛留言表示，「求姻緣第1關是要比手刀速度」、「我想參加，等很久了」、「翻身就看這一檔了」、「報起來」、「有報就有機會」、「別縣市也能報，這樣應該是很熱鬧啦」、「月老剛剛打給我說祂想辭職了」、「機會來了」、「今年就看這次了」、「衝了啦」。

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