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好消息！美國UCLA棕熊行進樂隊 週末嘉縣府前廣場演出

美國UCLA棕熊行進樂隊這個週末將於嘉義縣府前廣場演出。（擷取自UCLA Bruin Marching Band臉書）

美國UCLA棕熊行進樂隊這個週末將於嘉義縣府前廣場演出。（擷取自UCLA Bruin Marching Band臉書）

2023/10/09 13:14

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕享譽全球的美國加州大學「UCLA棕熊行進樂隊」來台參加10月10日國慶大會演出後，13、14日將南下嘉義縣參訪交流，14日並在「嘉有好市集日」縣府前廣場演出，縣長翁章梁特別手寫卡片歡迎棕熊行進樂隊來嘉作客表演。

國慶表演隊伍的美國UCLA棕熊行進樂隊，13、14日兩天將至嘉義縣參訪交流，縣府安排至鄒族逐鹿部落、故宮南院及新港奉天宮參訪巡禮，翁章梁並親自手寫英文卡片，並繪Q版自畫像歡迎UCLA師學生到來，字跡與畫像充滿溫度展誠意。

翁章梁表示，感謝文化總會安排棕熊行進樂隊到嘉義，讓南台灣鄉親不用北上總統府，也不用搭飛機出國，在嘉義就能近距離欣賞國際級演出，十四日週六「嘉有好市集」，歡迎大家一起來逛逛在地市集、觀賞國際級的高水準表演。

翁章梁手寫卡片內容，「Welcome to Chiayi County.Sincerely hope to bring you inspiration and rewards.」，歡迎來到嘉義縣，希望這趟旅程能帶給大家滿滿的感動與收穫。

翁章梁說，親自手寫卡片贈予每一位學生傳遞心意，一到嘉義就能感受到嘉義人的熱情。

縣府文化觀光局表示，棕熊行進樂隊來嘉展演，在地學生大動員迎賓，永慶高中派20名學生擔任英語翻譯志工，協助攤商業者與美國學生互動、介紹嘉義好物，竹崎高中、東石國中及街舞培訓班共200名學生加強排練，將與棕熊行進樂隊一起演出，台美攜手上演嘉義的難得音樂饗宴。

美國UCLA棕熊行進樂隊將至嘉義縣參訪交流，縣長翁章梁親自手寫卡片傳遞心意。（嘉義縣政府提供）

美國UCLA棕熊行進樂隊將至嘉義縣參訪交流，縣長翁章梁親自手寫卡片傳遞心意。（嘉義縣政府提供）

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