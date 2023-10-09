「2023搖滾台中」帶動中捷運量衝破5.2萬人次

「搖滾台中」樂迷選擇搭乘捷運，中捷8日運量達5.2萬人次，創第二高紀錄。（中捷公司提供）

2023/10/09 13:08

［記者蘇金鳳／台中報導］深受年輕人喜愛的「2023搖滾台中」昨（8）晚在文心森林公園精彩落幕，會場擠滿樂迷，也帶動台中捷運運量，經統計，昨日運量衝破5.2萬人次，創下通車以來次高紀錄。

台中捷運公司並表示，「112年國慶焰火在台中」系列活動緊接著今明兩天在中央公園舉行，中捷除加密班距疏運，也在重點車站加派人力引導旅客，歡迎民眾搭捷運賞焰火，便利、安全地參與國家慶典。

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「搖滾台中」在連假首兩日在文心森林公園熱力開唱，由於活動地點緊鄰中捷綠線的文心森林公園站，為避免塞車、找停車位耗費時間而錯過精彩節目，許多樂迷選擇搭乘捷運到文心森林公園站，帶動中捷運量連日成長，7日運量為4萬9494人次，8日更達到5萬2385人次，超越今年中秋連假前夕5萬人次紀錄，使得通車以來次高紀錄再度被刷新，僅次於去年10月22日搖滾台中的5萬6899人次。

中捷公司指出，國慶焰火系列活動緊接今、明兩日將在中央公園舉辦，活動場地鄰近捷運綠線，中捷除將假日尖峰8分鐘班距時段由原先11時至19時延長至20時，20時至23時更加密班距至6分鐘，並視疏運狀況需求延長尖峰時段或機動派發加班車加入疏運。

民眾可搭乘捷運至文心櫻花站或文華高中站下車後，依循引導指標步行前往會場；或在市政府站、松竹站下車，轉乘免費接駁車到會場，往會場行駛時間自16時至20時，離開會場時間自晚間20時30分至22時30分，坐滿即開車。

中捷公司表示，國慶焰火睽違9年重回台中，勢必吸引龐大的交通人流，為快速疏運人潮、維持乘車安全，中捷在重點車站均設置相關指引標誌，並加派人力疏運旅客，必要時將啟動人潮管制。

「搖滾台中」樂迷選擇搭乘捷運，中捷運量上衝。（中捷公司提供）

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