台南沿海電桿礙子附鹽塵釀跳電失火 打火兄弟援手清洗

南市消防局派出人車，協助台電清洗電線桿的礙子上鹽塵。（圖：南市消防局提供）

2023/10/09 10:27

〔記者王俊忠／台南報導〕日前小犬颱風過境，帶來強勁風勢，造成台南七股、安南區等地區發生多起因絕緣礙子導致供電系統出現跳電、起火等狀況。台電表示，沿海地區強風夾帶大量鹽塵附著在電線桿上礙子，導致跳電、起火。南市消防局獲知後派水箱車與警消協助台電人員射水清洗礙子，之後未再發生電線火災狀況。

台電指出，小犬颱風罕見造成彰雲嘉南沿海地區出現強風夾帶大量鹽塵、但無太大雨勢的特殊情況，6日下午1場毛毛小雨，反而加劇鹽塵附著於沿海地區每根電桿上的礙子，導致原已修復颱風造成的斷線、斷桿等問題外，還需更換礙子及清洗等作業後才能送電，兩階段作業少見，搶修耗力且費時。

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南市消防局長李明峯獲知因電路問題起火，不僅消防弟兄疲於奔命打火，還會壞了大家休連假心情，台電台南區營業處長黃明舜請求支援下，消防局號召自願出勤的第三、第六大隊弟兄，以最精簡人力出動1車2人協助台電人員操作水箱車射水。

台電人員先為電線桿斷電、再利用消防局提供的水箱車射水設備噴灑礙子，消防同仁在旁警戒與技術指導，於2小時內快速順利將礙子清洗完成、順利供電，整個下午也未再發生電線火災事件，可見成效。消防局也會嘉勉這幾位自願協勤的打火兄弟。

台南市長黃偉哲獲悉此事、很感謝消防弟兄的幫忙，不但減少火災事件發生，又能順利供電，讓市民在雙十連假期間用電無虞，也希望台電公司儘速完成供電系統檢修，讓市民更加安全與安心。

南市消防局派出人車，協助台電清洗電線桿的礙子上鹽塵。（圖：南市消防局提供）

南市消防局派出人車，協助台電清洗電線桿的礙子上鹽塵。（圖：南市消防局提供）

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