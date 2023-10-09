國道北返車流湧現 國5北向時速低於60公里

每逢連假，北返車潮都將湧入國5，可能一路塞至深夜。（高公局提供）

2023/10/09 10:17

〔記者丁奕／台北報導〕國慶連假已邁入第3日，出遊民眾踏上歸途，交通部高公局表示，預估今日交通量為115百萬車公里，為北返尖峰日，上午僅國5北向為易壅塞路段，高公局1968顯示，國5頭城至坪林路段已車多，北向時速落在40-60公里間。

高公局表示，國道今日相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

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高公局呼籲民眾請多利用公共運輸，如自行開車請善用時間、空間分流，短途不上國道，南北長途利用台61線替代國1國3。此外，連假事故皆多於平日，用路人出門務必檢查好車況養足精神，繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。

省道方面，公路局表示，今日易壅塞路段預計有銜接國道的快速公路，包含中部台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道；南部台18線接國3中埔交流道、台86線接國1仁德系統及歸仁交流道路段、台88線五甲至鳳山路段；主要省道路段包含台61線鳳鼻至香山及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段。

連假民眾愛出遊，易壅塞路段還包含觀光景點聯外道路，如：北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段；中部台14甲線清境農場路段及台21線日月潭路段；南部台3線古坑至梅山路段、台26線楓港至墾丁路段。

公路局指出，連假期間推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，建議搭乘公共運輸；昨日西部國道客運共計行駛5681班次，疏運99355人，疏運人數較去年同期增加177％；東部國道客運路線共計行駛1431班次，疏運26004人，疏運人數較去年同期增加205％。

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