小犬來襲》彰縣4天逾9萬戶停電 台電1500人次搶修全數復電

小犬肆虐彰化縣4天逾9萬戶停電，台電不分晝夜搶修終於昨晚全數復電，大家合照臉部都是油黑，可見慘烈程度。（台電提供）

2023/10/09 09:24

〔記者湯世名／彰化報導〕小犬颱風肆虐造成彰化縣南彰化大停電，尤以沿海二林、芳苑、大城等鄉鎮更成為重災區，5日以來彰化縣停電戶數一度高達9萬4565餘戶，台電全員出動搶修，期間停電戶數一度不減反增，台電北部多個單位也派員南下支援，4天來共派出逾1500人次搶修，昨晚在芳苑、二林最後的49戶搶修完成後，宣告全縣全數復電，大家也大合照，只見大家臉部全部都是油黑，直呼「這場戰役太慘烈了」。

台電彰化區營業處指出，這次小犬風災，全台西部彰化、雲林、嘉義共3縣市成為重災區，彰化因颱風及其外圍環流影響，環境風場為東北風，沿海風速較強，引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。彰化位在濁水溪旁，東北季風挾帶大量沙塵及鹽塵至西濱沿海地區，受鹽塵影響使得高壓電洩漏嚴重，無法在第一時間完成主幹線全部送電成功，此外多數停電原因是樹枝壓到電線造成瞬間停電，台電人員移除樹枝後即復電，停電時間不長，但同樣也算在停電戶數內。

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台電彰化營業處統計，從5日小犬颱風肆虐造成彰化縣大停電，到昨晚9點40分全部搶修復電，4天來彰化縣共有9萬4565戶停電，包括彰化縣台電人員全員投入在內，台北、桃園、台中與南投等縣市的台電人員也都陸續跨區支援，全員不分晝夜總動員搶修重災區的芳苑、二林、大城、福興、埔鹽、竹塘等鄉鎮，許多停電戶看到台電人員摸黑搶修，也都不忍再責罵，反以鼓勵代替責難。

台電包括跨區支援人力，4天來共動員高達1500人次搶修，昨晚在最後一處搶修復電後，大家吆喝著來張大合照，只見全員臉部全部都是油黑色，足見全員卯足全力要搶修復電的決心。

小犬肆虐彰化縣4天逾9萬戶停電，台電人員不分晝夜搶修。（台電提供）

小犬肆虐南彰化沿海鄉鎮大停電，台電人員不分晝夜搶修。（台電提供）

小犬颱風肆虐南彰化沿海鄉鎮大停電，台電人員不分晝夜搶修。（台電提供）

小犬肆虐彰化縣4天逾9萬戶停電，台電人員不分晝夜搶修，終於昨晚全數復電。（台電提供）

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