南投大崙山銀杏樹綠帶黃 國慶上演「換裝秀」首部曲

南投縣鹿谷鄉大崙山銀杏造林區的銀杏樹開始上演葉片由綠轉黃的「換裝秀」首部曲，吸引民眾利用國慶連假機會前來觀賞。（記者謝介裕攝）

2023/10/09 08:44

〔記者謝介裕／南投報導〕隨著24節氣「寒露」過後，深秋涼意也愈加濃烈，全台種植銀杏最密集的南投縣鹿谷鄉大崙山銀杏造林區，也開始上演「換裝秀」首部曲，原本一身翠綠的銀杏樹開始轉為黃綠，目前約有4成左右的銀杏變色，適逢國慶連假也吸引民眾上山遊玩，掀起一股賞銀杏熱潮。

銀杏是一種很特殊的變色植物，早在2億多年前的石炭紀及二疊紀間即已存在，所以在植物界有「活化石」的美譽。1992年鹿谷鄉農友配合南投縣政府「混農林業」示範區計畫，在鄉內廣植銀杏樹，從海拔約800公尺的小半天，迄海拔1500公尺的大崙山都有種植，合計面積約100公頃，且均已長大成林，不但是全台栽種銀杏樹最密集的地區，也成為地方秋冬時節觀光旅遊的一大特色。

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小半天休閒農業區發展協會總幹事林建興指出，時序入秋後，大崙山日夜溫差更大，入夜後戶外溫度多半在攝氏15度左右，使得銀杏樹也陸續由綠轉黃，但其換裝秀可區分黃綠、淺黃、金黃等3部曲，現階段呈現的是葉片「綠帶黃」的首部曲，之後再視東北季風或冷氣團強弱決定葉片變色的速率，最終將呈現一片金黃美景，提醒上山觀看銀杏的遊客，一定要注意天氣變化及保暖措施，以免傷風感冒。

南投縣鹿谷鄉大崙山銀杏造林區的銀杏樹葉片陸續由綠轉黃，與藍天白雲交織出的景緻，美不勝收。（記者謝介裕攝）

南投縣鹿谷鄉大崙山銀杏造林區的銀杏樹葉片陸續由綠轉黃，與藍天白雲交織出的景緻，美不勝收。（記者謝介裕攝）

南投縣鹿谷鄉大崙山銀杏造林區的銀杏樹葉片已隨著冷鋒陸續由綠轉黃情形。（記者謝介裕攝）

南投縣鹿谷鄉大崙山銀杏造林區的銀杏樹開始上演葉片由綠轉黃的「換裝秀」首部曲，吸引民眾利用國慶連假機會前來觀賞。（記者謝介裕攝）

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