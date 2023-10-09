南投大崙山銀杏樹綠帶黃 國慶上演「換裝秀」首部曲
2023/10/09 08:44
〔記者謝介裕／南投報導〕隨著24節氣「寒露」過後，深秋涼意也愈加濃烈，全台種植銀杏最密集的南投縣鹿谷鄉大崙山銀杏造林區，也開始上演「換裝秀」首部曲，原本一身翠綠的銀杏樹開始轉為黃綠，目前約有4成左右的銀杏變色，適逢國慶連假也吸引民眾上山遊玩，掀起一股賞銀杏熱潮。
銀杏是一種很特殊的變色植物，早在2億多年前的石炭紀及二疊紀間即已存在，所以在植物界有「活化石」的美譽。1992年鹿谷鄉農友配合南投縣政府「混農林業」示範區計畫，在鄉內廣植銀杏樹，從海拔約800公尺的小半天，迄海拔1500公尺的大崙山都有種植，合計面積約100公頃，且均已長大成林，不但是全台栽種銀杏樹最密集的地區，也成為地方秋冬時節觀光旅遊的一大特色。
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小半天休閒農業區發展協會總幹事林建興指出，時序入秋後，大崙山日夜溫差更大，入夜後戶外溫度多半在攝氏15度左右，使得銀杏樹也陸續由綠轉黃，但其換裝秀可區分黃綠、淺黃、金黃等3部曲，現階段呈現的是葉片「綠帶黃」的首部曲，之後再視東北季風或冷氣團強弱決定葉片變色的速率，最終將呈現一片金黃美景，提醒上山觀看銀杏的遊客，一定要注意天氣變化及保暖措施，以免傷風感冒。