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週一北部有雨氣溫稍降 中南部留意午後雷陣雨

明（9）日北部及東半部地區降雨機率仍高，中南部午後留意局部短暫雷陣雨。（資料照）

明（9）日北部及東半部地區降雨機率仍高，中南部午後留意局部短暫雷陣雨。（資料照）

2023/10/08 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕明（9）日鋒面通過及東北季風增強，桃園以北及東北部氣溫稍降，北部及東半部地區降雨機率高，整天不定時有局部陣雨，中南部地區為多雲到晴，午後須注意有局部短暫雷陣雨，外出建議攜帶雨具備用。

中央氣象署預報，週一鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部地區降雨機率仍高，整天不定時有局部陣雨，雨勢上要留意基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，中南部地區為多雲到晴，午後須注意有局部短暫雷陣雨，提醒外出的民眾記得攜帶雨具備用。

氣溫方面，各地夜晚清晨低溫約24到26度，白天高溫上，桃園以北及東北部溫度稍降，約26到28度，其他地區29至32度左右的高溫，感受上為舒適但會有些許悶熱。

颱風動態方面，第14號颱風「小犬」，下午2時中心位於鵝鑾鼻西方660公里（即香港南南東方70公里）之海面上，緩慢向西往海南島移動；第15號颱風「布拉萬」位於在台東東南東方3630公里（即在關島東南東方930公里）之海面上，未來預估向西轉西北西朝日本南方海面移動，因為距離台灣相當遠，對台灣天氣沒有直接影響。

天氣風險公司提醒，北部、東半部雲量較多，但因為風速不強，大多是多雲到陰偶有小雨的天氣。中南部午後內陸地區氣溫升高後，就會有熱對流發展，帶來陣雨或雷雨，午後陣雨位置不固定，持續時間也短，記得留意即時的天氣變化。

紫外線指數方面，台東縣為過量級、其他縣市均為高量級。

空氣品質方面，明日環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

溫度方面，明日桃園以北及東北部溫度稍降，約26到28度，其他地區29至32度左右的高溫。（圖擷取自中央氣象署）

溫度方面，明日桃園以北及東北部溫度稍降，約26到28度，其他地區29至32度左右的高溫。（圖擷取自中央氣象署）

紫外線指數方面，台東縣為過量級、其他縣市均為高量級。（圖擷取自中央氣象署）

紫外線指數方面，台東縣為過量級、其他縣市均為高量級。（圖擷取自中央氣象署）

空氣品質方面，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（圖擷取自中央氣象署）

空氣品質方面，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（圖擷取自中央氣象署）

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