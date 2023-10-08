交通船「白沙之星」拖回吉貝港 下半部船身進水嚴重下沉

吉貝之星擱淺坐礁，拖回港內已呈現半沉沒狀態。（澎湖縣政府消防局提供）

2023/10/08 19:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕航行於白沙赤崁與吉貝離島的「白沙之星」交通船，昨（7）日加班運輸參加喜宴賓客，空船出海前往赤崁載客，卻在出港區不到300公尺坐礁擱淺，雖經友船拖帶回港，但底部出現破洞，下半部船身沉沒入海。

後續救援工作由澎湖縣政府消防局接手，今（8）日派遣第二大隊消防人員5人、救難協會義消6人，攜帶浮力袋10個、移動式幫浦1台、氣瓶20支及潛水裝備8組，由第二大隊副大隊長王思源帶隊，搭乘快艇前往吉貝執行「白沙之星」水下救援作業。

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由於該船已呈現半沉沒狀態，救援人員進行浮力袋作業、止漏、抽水等步驟，希望讓船身上浮，俾利拖帶。但經過眾人努力，船頭已浮出水面，前艙進水已抽除，救援人員雖將浮力袋集中布設於船尾，但船尾仍無法有效浮起，因此今日作業將先暫停，待明日再設法處理，讓船隻浮起。

白沙之星交通船已行駛20年，自啟用後就問題不斷，多次歷經擱淺、發包及大修復等過程，甚至停航期間，白沙鄉公所租用20噸小船航行，讓吉貝民眾每次搭乘都心驚膽跳，尤其是入秋之後東北季風起，更是搏命演出，讓吉貝人慨嘆是三等國民。另外，北海航道原本就淺，交通船採取外包作業，得標廠商雖雇用合格船長，但不是吉貝本地人，不諳航道情況下，常發生擱淺意外。

雖然澎湖縣政府消防局支援人力及設備，但都無法讓白沙之星船身浮起。（澎湖縣政府消防局提供）

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